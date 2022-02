La femelle macaque renverse le mâle Alpha et devient le chef de 677 singes, mais son royaume risque

Yakei, une femelle macaque de 9 ans, est devenue le chef de sa meute après avoir détrôné le mâle Alpha Sanchu. Mais maintenant, il risque de tomber.

Une femelle macaque japonais ou macaque à face rouge (Macaca fuscata) appelée Yakei a détrôné le mâle alpha et est devenue le chef de 677 singes. L’événement très rare s’est produit au Japon, sur l’île de Kyushu, où la populeuse colonie de macaques vit dans la réserve naturelle de Takasakiyama, près d’Oita. Après avoir remporté le sceptre de « reine », Yakei a également commencé à présenter certains comportements typiques des mâles, surprenant les scientifiques qui étudient l’épopée inhabituelle et fascinante des primates. C’est la première fois qu’une femelle Alpha est observée à la tête du groupe depuis la création de la colonie il y a 70 ans. Mais le règne de Yakei, selon les experts, pourrait être mis à rude épreuve pendant la saison des amours, qui se termine le mois prochain.

L’ascension au pouvoir de Yakei – qui a 9 ans – a commencé il y a quelque temps, lorsqu’il a commencé à montrer son tempérament agressif envers les autres spécimens de sa meute, le soi-disant groupe B de l’île de Kyushu. Sa mère, la matriarche qui guidait les femelles de la colonie, en a également fait les frais. Après avoir maîtrisé sa mère, Yakei a ciblé quatre hommes du plus haut rang. Les macaques du Japon vivent dans des sociétés aux hiérarchies strictes, dans lesquelles les femelles, en règle générale, acquièrent le rang inférieur à celui des mères et les mâles se font la guerre pour accéder aux étages supérieurs. De toute évidence, Yakei n’aimait pas le rôle qui lui avait été assigné, visant directement à renverser les lois non écrites de son espèce. Après avoir gagné contre les « lieutenants », Yakei ne manquait plus qu’une seule cible, le mâle Alpha, Sanchu, 31 ans, qui avait dominé pendant cinq ans le groupe B. Yakei l’a affronté et l’a battu sans trop de compliments. Ainsi, il a assumé le rôle de leader, qui dure depuis un certain temps déjà.

Pour prouver que Yakei avait effectivement détrôné Sanchu, les scientifiques ont soumis la colonie au « test de la cacahuète »; en termes simples, ils tendaient de la nourriture aux singes et observaient lequel servait en premier. Sanchu s’est écarté et Yakei a récolté les fruits, prouvant qu’il a vraiment détrôné le mâle dominant. « Depuis lors, Yakei grimpe aux arbres et les secoue, une expression de pouvoir et un comportement très rare chez les femmes », a déclaré au Guardian le Dr Satoshi Kimoto, un guide de Takasakiyama. « Elle a commencé à marcher avec la queue relevée, un comportement également très inhabituel pour une femme », a ajouté Kimoto, notant que tout le personnel de la réserve était surpris par l’attitude de Yakei. Aujourd’hui, elle est une dirigeante établie, mais son trône pourrait tomber à tout moment. Parmi les principaux candidats pour l’usurper se trouve un homme de 18 ans nommé Luffy. Comme indiqué par LiveScience, il semble avoir commencé une opération de parade nuptiale contre Yakei, mais a été refusée. La femelle, cependant, semble toujours avoir peur du mâle, utilisant une expression faciale vue chez les subordonnés de Luffy. Il pourrait s’agir d’une simple escarmouche « sentimentale », mais il n’est pas exclu que le mâle prenne la décision d’arracher le rôle de chef à Yakei, par la force.