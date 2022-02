Les premières critiques de Steam Deck se concentrent sur le refroidissement, les commandes, la durée de vie de la batterie et les performances

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après des mois d’attente et un délai supplémentaire de deux mois, le Steam Deck de Valve est à moins de trois semaines du lancement. L’éditeur, le développeur et le distributeur ont récemment créé des unités d’examen auprès d’une poignée d’influenceurs YouTube pour évaluer leurs opinions initiales, et l’embargo a finalement été levé.

Linus de Linus Tech Tips décrit le Steam Deck comme sans doute le PC de jeu le plus innovant des 20 dernières années. Cela commence par les entrées, et bien qu’il y en ait beaucoup, il peut être difficile pour ceux qui ont de petites mains d’atteindre tout confortablement sans réajuster votre prise.

En ce qui concerne les boutons, les manettes et les pavés tactiles eux-mêmes, Linus a déclaré que tout était de qualité égale avec les contrôleurs livrés avec les consoles de premier plan.

Le refroidissement n’était pas non plus un problème, car la conception de l’ordinateur de poche maintient les températures de surface à ou près de la température de la peau, même pendant les sessions de jeu prolongées.

En ce qui concerne les performances, Linus a déclaré que la plupart des utilisateurs seraient mieux servis en laissant le profil SoC en mode automatique. Mais pour les passionnés, il existe la possibilité d’affiner le profil de puissance pour votre cas d’utilisation exact – par exemple, si vous souhaitez exécuter un émulateur spécifique qui nécessite plus de puissance CPU que de puissance GPU.

En ce qui concerne les performances, il convient de mentionner que Valve a sélectionné manuellement les jeux pouvant être exécutés dans la première prévisualisation. Pourtant, il y a quelques poids lourds ici, notamment Forza Horizon 5, Devil May Cry 5, Control, Ghostrunner et Street Fighter V: CE. Il y avait quelques problèmes avec Forza, mais cela pourrait être un problème logiciel qui devrait être résolu une fois qu’un pilote Windows sera disponible.

Linus a également été impressionné par la durée de vie de la batterie, mais c’est l’écran du Steam Deck qui l’a encore plus impressionné. Il n’est pas choquant et ne présente pas de netteté exagérée, mais il excelle dans les environnements faiblement éclairés. Il a également fait l’éloge des haut-parleurs comme étant excellents pour leur taille.

Le logiciel pourrait faire ou défaire le Steam Deck, conclut Linus, car l’appareil pourrait nécessiter beaucoup de travail dans cette catégorie.

Steve Burke de Gamers Nexus, quant à lui, a partagé une fonctionnalité de 35 minutes sur le Steam Deck avec un accent particulier sur le matériel (Valve travaille apparemment toujours du côté logiciel, donc on ne peut pas en dire trop pour l’instant).

Il commence par un test d’imagerie Schlieren, qui visualise le changement de gradient de densité de l’air sortant du haut du Steam Deck. Si vous n’avez jamais vu ce type de test en action, cela vaut la peine de le vérifier juste pour vous familiariser avec.

Burke a également câblé des thermocouples pour prendre des mesures directes aussi près que possible du silicium et a mené huit scénarios différents avec des charges variables. Aucun coup de poing n’a été tiré, car un test de torture consistait à jouer à un jeu tout en chargeant à partir d’une batterie faible. Leurs résultats étaient largement conformes aux tests internes que Valve a partagés à des fins de validation.

L’équipe a testé avec le capot arrière du Steam Deck retiré et a constaté que dans de nombreux cas, le capot arrière aide réellement au refroidissement, facilitant sans aucun doute le routage du flux d’air. Burke pensait que Valve pouvait faire un meilleur travail avec la transition de la vitesse du ventilateur, car la rampe et le ralentissement de la vitesse du ventilateur sont assez perceptibles.

En parlant de vitesse du ventilateur et donc de bruit, sous la puissance absorbée maximale, le bruit était mesuré à environ 37-38 dBA.

Gamers Nexus a également mis à l’épreuve la batterie de 40 Wh de l’unité – et la revendication de Valve de deux à huit heures d’autonomie. Bien sûr, le ou les jeux auxquels vous jouez détermineront en grande partie la durée de vie de la batterie. Il y a beaucoup de données à parcourir dans cette section, donc par souci de brièveté, nous vous laisserons explorer la vidéo par vous-même pour rassembler ces résultats de test.

Si vous êtes toujours sur la clôture ou si vous voulez simplement une autre perspective sur le Steam Deck, je vous recommande fortement de consulter la critique ci-dessus de The Phawx. Personnellement, je ne connais pas ce YouTuber et il ne semble pas qu’il ait un énorme succès par rapport à Linus et Steve, mais son long métrage dure près d’une heure et semble avoir une qualité de production élevée. En outre, des accessoires à Valve pour soutenir un « plus petit » YouTuber.

Le premier lot de Steam Decks commencera à être expédié aux premiers acheteurs à la fin du mois. Le prix commence à 399 $ pour un modèle avec 64 Go et évolue jusqu’à 649 $ si vous voulez une unité avec un SSD NVMe de 512 Go. La disponibilité actuelle prévue de la commande – c’est-à-dire si vous deviez réserver une unité aujourd’hui – est répertoriée comme « après le deuxième trimestre 2022 » pour toutes les variantes.