La plupart des enfants ont des traces de nicotine sur les mains, même s’ils vivent dans des foyers non-fumeurs

Ceci est indiqué par les données d’une étude qui a révélé la présence de ce résidu de fumée de tabac sur les mains d’enfants vivant dans la région de Cincinnati, Ohio.

Les résidus de fumée de tabac qui se déposent sur les surfaces ou pénètrent dans les tissus des canapés, des rideaux ou des intérieurs de voiture restent longtemps après l’extinction de la dernière cigarette, ce qui représente un danger pour la santé, en particulier pour les enfants . Ceci est mis en évidence par une étude en cours qui a montré que, malgré les efforts des parents pour éloigner leurs enfants de la fumée de cigarette, presque tous les enfants ont des traces de nicotine dans les mains, y compris ceux vivant dans des foyers non fumeurs.

Les premiers résultats de l’étude, qui viennent d’être publiés dans Réseau JAMA ouvertse réfèrent à un échantillon de 504 enfants de moins de 12 ans résidant dans la région de Cincinnati, Ohio qui ont demandé une assistance médicale au Cincinnati Children’s Hospital Medial Center entre février 2020 et mai 2021. Grâce à l’utilisation de lingettes spéciales, capables de détecter la présence de nicotine, les chercheurs ont observé que la soi-disant fumée tertiaire, ou le résidu qui persiste dans les endroits où le tabac était utilisé, était présent sur les mains d’un peu plus de 97 % des enfants, dont plus de 95 % vivaient dans des -ménages fumeurs.

Comme pour de nombreux autres facteurs de risque pour la santé, les chercheurs ont également constaté que les enfants qui vivaient dans des ménages à faible revenu étaient plus susceptibles d’avoir des niveaux de nicotine plus élevés sur les mains, tout comme les enfants âgés de 2 et 4 ans, quelle que soit la situation économique de la famille.

Pour cette tranche d’âge, en particulier, les chercheurs mettent en garde contre le risque posé par la fumée tertiaire, car l’habitude des plus petits de ramper et de toucher tous types de surfaces, puis de mettre les mains à la bouche, représente une voie privilégiée pour exposition à ce type de polluant.

« Pour moi, personnellement, il était inattendu de découvrir à quel point la nicotine est répandue, même dans les familles à faible taux de tabagisme et même dans les foyers où personne n’a fumé depuis des années. A déclaré Georg Matt, auteur principal de l’étude et directeur du Thirdhand Smoke Resource Center à San Diego. Les enfants âgés de 2 à 4 ans sont ceux qui avaient les taux de nicotine les plus élevés, ainsi que ceux issus de familles moins débrouillardes, probablement parce qu’ils ont aussi moins les moyens de remplacer les vieux tapis et canapés par des neufs. C’est pourquoi des interdictions de fumer sont nécessaires dans des bâtiments entiers et bien plus encore pour protéger les enfants« .