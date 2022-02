Assurez-vous d’éviter ces catégories lorsque vous choisissez un mot de passe

Facepalm : Nous sommes en 2022, une ère numérique où une grande partie du monde travaille à domicile, on pourrait donc imaginer que des mots de passe comiquement mauvais ont été relégués dans les livres d’histoire. Malheureusement, ce n’est pas le cas, car une autre étude a montré que les gens continuent de se faire pirater en raison de leur mauvais choix d’informations d’identification.

La société de paiement par carte Dojo a analysé les données du National Cyber ​​​​Security Center (NCSC) du Royaume-Uni sur 100 000 mots de passe pour dresser une liste des catégories les plus couramment utilisées par les gens lorsqu’ils choisissent un mot de passe. Les victimes ont tendance à utiliser des variantes du même mot de passe, souvent avec quelques autres caractères facilement devinables, par exemple Love123456.

La catégorie la plus populaire était les termes d’affection, présents dans 4 032 des mots de passe les plus couramment piratés. Donc, même si vous êtes Love (1 492 hacks), Baby (417) ou Angel (330) de quelqu’un, n’intégrez peut-être pas ce terme dans votre mot de passe.

Viennent ensuite les noms. Bien que l’utilisation de votre propre nom puisse être un moyen facile de se souvenir d’un mot de passe, ce n’est certainement pas une bonne idée, d’où les 3 913 hacks trouvés dans cette catégorie. Sam était le contrevenant le plus populaire/pire (313 hacks).

Cliquez pour agrandir

Viennent ensuite les animaux, qui couvrent Chien (354) et Chat (265) plutôt que les vrais noms d’animaux. Plus bas dans la liste, nous voyons les suspects habituels : les émotions, la nourriture, les couleurs, les membres de la famille et les marques (Apple, LinkedIn et Google sont nommés). Il est rafraîchissant de voir que les jurons sont assez populaires, occupant la septième place du tableau.

Les plateformes de médias sociaux sont au 19e rang, bien que toute personne qui utilise « Facebook » comme mot de passe Facebook mérite d’être piratée. Ils sont suivis des signes astrologiques à la vingtième place.

Le rapport a également examiné les mots de passe les plus couramment piratés avec le plus d’utilisateurs. Comme nous l’avons vu d’innombrables fois auparavant, 123456 reste numéro un, avec un nombre incroyable de 23,2 millions d’utilisateurs. Viennent ensuite 123456789 (7,7 millions d’utilisateurs), Qwerty (3,8 millions), Password (3,6 millions) et 1111111 (3,1 millions).

L’un des meilleurs moyens d’éviter les hacks basés sur un mot de passe est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe dédié, où tout ce dont vous avez à vous souvenir est le mot de passe principal, mais n’utilisez pas 123465. Certains de nos favoris se trouvent dans cette fonctionnalité Essential Apps.