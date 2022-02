Le mal de tête dépend aussi de l’ADN : plus de 120 régions liées du génome identifiées

Certains sont spécifiques aux migraines avec ou sans aura tandis que d’autres semblent augmenter la susceptibilité quel que soit le sous-type.

Parmi les différents types de maux de tête, la migraine est l’une des formes les plus courantes. Quiconque a vécu l’une de ses crises sait que le trouble se manifeste par une douleur vive, parfois lancinante, qui peut monter en intensité et durer quelques heures ou quelques jours. Dans le monde, on estime que plus d’un milliard de personnes en souffrent, occasionnellement ou de manière récurrente, bien que les causes ne soient pas encore entièrement comprises. Cependant, il est certain que certains facteurs génétiques jouent un rôle décisif, sur lequel une nouvelle étude impliquant les principaux groupes de recherche sur la migraine en Europe, en Australie et aux États-Unis, coordonnée par une équipe d’experts, a contribué à faire la lumière sur l’Université. d’Helsinki.

L’analyse, publiée dans la revue scientifique Génétique naturelle, est la plus grande enquête génétique jamais menée sur les migraines, basée sur les données de plus de 873 000 participants, dont 102 000 cas de migraine. La combinaison de ces informations a permis aux scientifiques d’identifier 123 régions du génome, dont 86 jusqu’alors inconnues, liées au risque de migraine, certaines en commun et d’autres spécifiques à certains sous-types. Plus précisément, trois variants génétiques semblent être liés à la migraine avec aura (dans les gènes HMOX2, CACNA1 et MPPED2) et deux à la migraine sans aura (respectivement proches des gènes SPINK2 et FECH). Neuf autres, en revanche, semblent augmenter la susceptibilité à la migraine quel que soit le sous-type.

Dans l’ensemble, l’étude soutient en outre les indications selon lesquelles la migraine est un trouble causé par une combinaison de facteurs de risque génétiques, renforçant l’hypothèse selon laquelle il s’agit d’une affection neurovasculaire liée au flux sanguin dans le cerveau. « Fait intéressant, deux des 123 régions génétiques identifiées contiennent des gènes déjà ciblés par de nouveaux médicaments contre la migraine – ont expliqué les chercheurs dans une note -. Une région, appelée CALCA/CALCB, qui est impliquée dans les crises de migraine, peut être bloquée par un médicament inhibiteur nouvellement développé, tandis qu’une autre, qui couvre le gène HTR1F, est également la cible de médicaments de pointe pour le ‘ migraine« .

« Ces deux nouvelles associations identifiées à proximité de gènes déjà ciblés par des médicaments efficaces contre la migraine suggèrent qu’il pourrait y avoir d’autres cibles médicamenteuses potentielles parmi les nouvelles régions génomiques. – a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Matti Pirinen de l’Université de Finlande -. Cela fournit une justification claire pour de futures études génétiques avec des échantillons encore plus grands« .