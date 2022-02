La police des frontières américaine teste des chiens robots pour garder les frontières

Les quadrupèdes robotiques de Ghost Robotics ont été principalement utilisés pour des activités de surveillance, notamment des patrouilles en extérieur, des patrouilles à des points prédéfinis via GPS, l’inspection de wagons de chemin de fer et l’exploration de bâtiments.

La police des frontières des États-Unis, qui fait partie du Department of Homeland Security (DHS), teste de nouveaux alliés pour la surveillance des frontières sud : les chiens robots. Un test que les autorités qualifient de « succès » et qui sera mené au cours des prochains mois. « La frontière sud peut être un endroit inhospitalier pour les humains et les animaux, c’est pourquoi une machine peut y exceller », a déclaré Brenda Long, responsable de programme pour la branche recherche et développement du DHS, Direction des sciences et de la technologie (S&T), dans un article de blog. .

Les chiens robots ont été fabriqués par Ghost Robotics, le principal rival de Boston Dynamics, une société connue du grand public pour ses vidéos avec des robots dansants. Les quadrupèdes robotiques de Ghost Robotics ont été principalement utilisés pour des activités de surveillance, notamment des patrouilles en extérieur, des patrouilles à des points prédéfinis via GPS, l’inspection de wagons de chemin de fer et l’exploration de bâtiments. Des chiens robots ont également été testés dans des simulations avec des individus potentiellement dangereux. Le DHS affirme que le travail synergique entre les chiens robots et les drones aviateurs agira comme un multiplicateur de force pour soutenir l’intervention humaine. Parmi les avantages qui sont ressortis lors de la phase de test, il y a la capacité des robots sentinelles à pouvoir marcher sur des escaliers, des terrains rocheux, des routes escarpées et tous ces points inconfortables pour les robots équipés de chenilles ou de roues. D’autre part, les inconvénients indiquent une durée de vie limitée de la batterie et des performances erratiques.

Pendant ce temps, les politiciens et les groupes de défense des droits civiques ont commencé à critiquer l’utilisation de ces machines pour la surveillance des frontières, comme trop déshumanisante, surtout lorsqu’elles doivent interagir avec le public. Dans le passé, les douanes et la protection des frontières (CBP) ont attiré l’attention du public pour un comportement injustifié et violent envers les immigrants. Selon une enquête réalisée en 2021 par Humans Right Watch, il existe 160 rapports internes d’abus physiques et sexuels contre des demandeurs d’asile. Cependant, alors que les travaux de construction de murs le long des frontières américaines se sont arrêtés, le gouvernement a décidé de se tourner de plus en plus vers des solutions technologiques, notamment des chiens robots dédiés à la surveillance.

