Les « Jeux olympiques » ont également eu lieu sur la Lune (et ce n’était pas une bonne idée)

Les astronautes d’Apollo 16 ont rendu hommage aux Jeux olympiques de Munich en 1972 en reproduisant certains sports sur la Lune, mais l’un d’eux risquait sérieusement de perdre la vie.

Tout le monde ne sait peut-être pas que même la Lune a eu ses Jeux olympiques, ou plutôt une version goliardique pour célébrer les vrais, en particulier les Jeux de la XXe Olympiade à Munich en 1972. Les premiers « Jeux olympiques lunaires » ont eu lieu le 6 février 1971, lorsque Les astronautes d’Apollo 14, Alan Shepard et Ed Mitchell, ont lancé des composants comme un javelot et joué au golf sur le régolithe. Mais ils ont été les seconds à sauter aux honneurs de l’actualité internationale. Ils ont été organisés par deux astronautes d’Apollo 16, le commandant John Young et le pilote du module lunaire Charles Duke. Avant le lancement depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, qui eut lieu le 16 avril 1972, les deux astronautes s’essayèrent à différentes disciplines olympiques sur Terre, dans le but de battre des records sur la Lune grâce à la gravité réduite du satellite terrestre. Les lancements des objets, de plus, auraient été décidément favorisés par l’environnement lunaire. Ainsi, les deux organisateurs et « athlètes de l’espace » se sont entraînés en vue de l’alunissage, qui a eu lieu le 21 avril 1972.

L’astronaute Charlie Duke sur la Lune. Crédit : NASA

Duke et Young sont restés à la surface de la Lune pendant environ 71 heures, soit un peu moins de trois jours, au cours desquels, entre une collecte d’échantillons et la réalisation d’une expérience scientifique, quelques tentatives maladroites ont été faites pour reproduire les disciplines sportives. « Tony, je sors pour les Jeux olympiques », lit un document de la NASA, qui contient des transcriptions complètes des conversations entre les astronautes et le centre de commandement sur Terre à Houston. Ces mots ont été prononcés par Young, qui a commencé ses Jeux olympiques très personnels avec le lancer du javelot et celui du marteau, en utilisant des pièces d’équipement qui ne sont plus utiles à la mission. Mais bientôt, ce qui était censé être une simple blague universitaire était sur le point de se transformer en une véritable tragédie, comme le racontent Young et Duke dans le livre « Moonwalker » publié en 1990.

La discipline incriminée était le « saut en hauteur » dans la version lunaire, compte tenu non seulement de la gravité réduite, mais aussi des 170 kilogrammes de poids des astronautes en raison des énormes sacs à dos avec système de survie. Les deux ont commencé à sauter sur place, mais Duke après un saut de 1,2 mètre est tombé en arrière à cause du poids de l’énorme sac à dos. « J’ai décidé de participer et je me suis donné un gros coup de pouce depuis la Lune, atteignant une hauteur d’environ 4 pieds (1,2 mètre NDR) », a écrit Duke dans le livre. « Mais en me redressant, le poids de mon sac à dos m’a entraîné en arrière. Je tombais sur le dos. J’ai essayé de corriger la position mais je n’ai pas pu, et comme mon cœur s’est rempli de peur, je suis tombé de 4 pieds, en frappant fort, juste sur mon sac à dos », a poursuivi l’ancien astronaute.

Ce furent des moments de pure panique et de terreur, car un impact avec le régolithe lunaire d’une telle hauteur pourrait irrémédiablement endommager le système de survie, casser la combinaison et provoquer une décompression mortelle. « L’idée que j’allais mourir me traversa l’esprit. C’était la seule fois de tout notre séjour lunaire où j’ai eu un vrai moment de panique et j’ai pensé que je me suis suicidé », a déclaré Duke dans une interview avec Business Insider. « La combinaison et le sac n’ont pas été conçus pour résister à 4 pieds de chute. Si le sac à dos s’était cassé ou si la combinaison s’était ouverte, j’aurais perdu de l’air. Une décompression rapide, ou comme l’appelle un ami, un sifflement de haut vol, et je serais mort sur le coup. Heureusement, ça a tout retenu », a poursuivi l’ancien astronaute. En cas de fuite dans la combinaison, en fait, Young n’aurait probablement pas eu le temps d’emmener son collègue au module lunaire, de fermer la porte et de dépressuriser. Young a averti son collègue en lui disant que ce qu’il avait fait n’était « pas très intelligent », Duke a hoché la tête et les deux sont retournés à la navette. Ainsi fut mis fin aux Jeux olympiques lunaires.