Les JO de Pékin 2022 sont les premiers de l’histoire à se dérouler sur neige 100% artificielle

Les compétitions des JO d’hiver de Pékin 2022 se dérouleront entièrement sur neige artificielle, un choix (obligatoire) à fort impact environnemental.

Le 4 février, les XXIVe Jeux olympiques d’hiver, les Jeux olympiques de Pékin 2022, ont officiellement ouvert leurs portes, qui entreront dans l’histoire également pour deux premières particulières : la populeuse capitale de la Chine est en fait la première ville au monde à accueillir à la fois l’hiver et Jeux olympiques d’été et, en outre, ce sont les premiers Jeux olympiques d’hiver avec presque 100 % de neige artificielle. Cela peut sembler une nouvelle sans intérêt, mais en réalité, c’est de plusieurs points de vue, en particulier du point de vue purement environnemental. Bien que Pékin ait souligné à plusieurs reprises que les JO seront neutres en carbone, grâce à une énergie garantie issue de sources renouvelables et d’autres initiatives pour compenser l’impact, en réalité il y a plusieurs aspects de l’organisation qui rendent la touche « verte » un peu trop forcée.

Commençons par la neige artificielle. Selon le rapport « Slippery Slopes : How Climate Change is Threatening The Winter Olympics » publié par des scientifiques de l’université de Loughborough à Londres, les Chinois ont dû gaspiller plus de 180 millions de litres d’eau, pour un coût d’environ 80 millions d’euros. C’est une énorme quantité d’eau, mais c’est encore plus vrai si l’on considère que Pékin est l’une des métropoles les plus assoiffées de la planète. La rareté des eaux souterraines détermine que dans la métropole, il y a moins de 190 mètres cubes d’eau par an pour chacun de ses 24 millions d’habitants. C’est moins de 20 % du seuil de sécurité de l’ONU. Cependant, Pékin répond que l’eau gaspillée sur la neige artificielle ne représente que 2% de ses besoins.

À Yanqing, où se trouve le centre de ski, il ne tombe en moyenne que 21 centimètres de neige par an, mais pour vous permettre de concourir, il faudra le recouvrir de 1,2 million de mètres cubes de neige artificielle. Pour arroser tous les systèmes de neige et/ou de glace, les organisateurs ont dû installer des centaines d’appareils le long des parcours, tous particulièrement gourmands en énergie, comme des tours de refroidissement à eau, des générateurs de neige et des canons. La neige artificielle, entre autres, est plus glacée et glissante que la neige naturelle, catalysant le risque de chutes dangereuses pour les athlètes. Non seulement directement sur la pente, mais aussi à l’extérieur, où il n’y aura pas une couche douce et profonde de neige blanche pour amortir les coups, mais de la boue et des rochers.

Pour réduire son impact environnemental, le Comité Olympique Chinois a décidé d’exploiter de nombreuses infrastructures déjà utilisées pour les Jeux Olympiques de 2008, mais il fallait encore en créer de nouvelles. Les plus impactantes de toutes sont celles de Yanqing et de Zhangjiakou, construites au cœur de la réserve naturelle de Songshan. Environ un quart de la réserve a été anéantie pour faire place à des routes, des parkings et des bâtiments, avec l’éradication de pas moins de 20 000 arbres. Heureusement, les plantes et le sous-sol n’ont pas été détruits, mais déplacés vers une autre zone de la montagne, où 90% des arbres auraient survécu. Le transfert vaut certes mieux que l’élimination, mais l’impact sur les équilibres écologiques, les écosystèmes et la faune – même avec la création de « couloirs » pour la préserver – est indéniable. « La réserve naturelle a perdu environ 25% de sa surface, qui a une très grande biodiversité et des espèces protégées comme l’aigle royal », a déclaré à la BBC le professeur Carmen de Jong, professeur d’hydrologie à l’université de Strasbourg. Elle souligne également que l’enlèvement de la couche arable dans ce processus de transfert « pourrait augmenter considérablement le risque d’érosion et de glissements de terrain, de pollution de l’eau et de dommages aux habitats des animaux ». À la lumière de ces données, il semble vraiment contre-intuitif de parler des Jeux olympiques d’hiver les plus « verts » de l’histoire, malgré les efforts du Comité olympique de Pékin pour qu’ils le soient.