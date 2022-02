À l’avenir, les humains pourraient perdre leur odorat

C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle recherche qui a identifié deux versions différentes de deux récepteurs olfactifs spécifiques, soutenant une vieille hypothèse selon laquelle l’odorat humain évolue pour disparaître.

Avec l’évolution, l’homme perdrait progressivement son odorat. C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle recherche publiée dans la revue Plos Génétique de l’Institut de la nutrition et de la santé de Shanghai qui a identifié deux versions différentes de deux récepteurs olfactifs différents, l’un capable de détecter l’odeur du musc et l’autre celle de la sueur des aisselles, montrant que certaines personnes sont porteuses d’une variabilité génétique associée à une perception plus faible de ces deux odeurs.

« Nous avons constaté que les personnes possédant des versions ancestrales des récepteurs ont tendance à percevoir les odeurs correspondantes comme plus intenses« Les auteurs de la recherche écrivent, notant que ceux qui sont porteurs de la variabilité génétique avaient tendance à mettre en garde »réduction de l’intensité des odeurs« A l’appui de l’hypothèse que »le répertoire olfactif des primates a dégénéré avec le temps« .

La thèse d’une perte progressive de l’odorat chez l’homme n’est pas une nouveauté absolue : par le passé une théorie non prouvée prétendait que l’homme perdait une partie de l’odorat lorsque la vue devenait le sens dominant. A supporto di questa possibilità ci sarebbe una sostanziale differenza nel numero di geni che codificano per i recettori olfattivi negli esseri umani rispetto a quello presente in altri mammiferi che utilizzano principalmente l’olfatto, come i roditori, che hanno circa il doppio dei geni olfattivi dell ‘homme.

Or, l’hypothèse selon laquelle l’odorat de l’être humain s’estompe progressivement est fortement contestée ces dernières années, s’appuyant sur des études scientifiques qui ont mis en évidence comment, malgré un nombre de gènes olfactifs inférieur à celui des autres animaux, la capacité humaine à discerner les odeurs est supérieure à celle des autres espèces, selon l’odeur. « Comme les autres mammifères, les humains peuvent distinguer un nombre étonnant d’odeurs et même percevoir leurs traces à l’air libre.» A écrit le neuroscientifique John McGann de l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, New Jersey en 2017. « Ce qui importe – McGann précisé au magazine scientifique L’Atlantique – ce n’est pas le nombre de gènes qui codent pour les récepteurs olfactifs, ou le nombre de neurones que les humains ont dans leur bulbe olfactif, mais comment ils fonctionnent pour détecter les odeurs. Et les nôtres semblent le faire plutôt bien« .