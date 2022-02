Comment fonctionne Control, le mode Apex Legends à venir avec la nouvelle saison

L’équipe de développement d’Apex Legends, Respawn Entertainment, affirme que le gameplay de Control ressemble plus à celui d’un jeu de tir plus traditionnel, se distanciant du gameplay de bataille royale, qui peut être trop punitif au début.

Apex Legends, le battle royale de 100 millions de joueurs, est prêt à accueillir une nouveauté importante : le mode Contrôle. Il s’agit d’un match à mort par équipe 9v9 où les deux parties se battent pour le score le plus élevé en conquérant des emplacements spécifiques sur la carte. Le joueur peut sélectionner un équipement de départ, au lieu de devoir lancer le pillage habituel. De nouveaux objets peuvent ensuite être obtenus via des airdrops et d’autres types de mises à niveau.

L’équipe de développement d’Apex Legends, Respawn Entertainment, explique en quoi le gameplay de Control ressemble plus à celui d’un jeu de tir plus traditionnel, se distanciant du battle royale qui peut être trop punitif au début. Pour cette raison, Control peut être un excellent mode pour ceux qui veulent maîtriser le rythme effréné du jeu. De plus, l’un des objectifs de l’équipe de développement est d’intercepter les nouveaux utilisateurs par des ajouts autres que les propositions typiques, notamment des méthodes plus accessibles. Certains membres de la presse professionnelle ont déjà pu tester Control en avant-première, mais les avis sont mitigés. Richard Lawler de The Verge souligne que le sentiment de liberté et la possibilité de revenir à la vie en quelques secondes sont agréables, cependant le gameplay n’est pas aussi raffiné que dans les titres concurrents, tels que Call of Duty et Halo.

La bonne chose à propos d’Apex Legends pour le moment est que pendant les trois premières semaines de la nouvelle saison « Rebellion », à venir le 8 février, les joueurs pourront débloquer gratuitement des personnages supplémentaires – il suffit de se connecter. L’inconvénient est que Control sera prévu pour l’instant comme une offre à durée limitée, disponible uniquement pendant quelques semaines. Il faudra attendre les retours réels des utilisateurs pour comprendre si Apex Legends accueillera définitivement Control ou un mode de jeu similaire. Un autre contenu arrivant avec la nouvelle saison est la légende Mad Maggie, présentant une combinaison intéressante de compétences, y compris une perceuse qui peut brûler les ennemis à travers les murs. A tout cela s’ajoute le retour de la carte de l’Olympe, désormais modifiée pour répondre aux doléances des joueurs.