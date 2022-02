Ne portez pas de vêtements de cette couleur si vous voulez éviter les piqûres de moustiques

Cela a été découvert par une étude qui vient d’être publiée par une équipe de recherche de l’Université de Washington qui explique ce qui pousse les moustiques à choisir leurs proies.

Les moustiques Aedes aegypti sont attirés par des couleurs spécifiques, dont le rouge / Kiley Riffell.

Non, les moustiques ne piquent pas au hasard. Mais ils sont attirés par des couleurs spécifiques lorsqu’ils sont stimulés par des odeurs spécifiques. Pour comprendre les raisons de leurs préférences, aux répercussions plus graves qu’on ne peut l’imaginer, ce sont les chercheurs de l’Université de Washington qui, dans une étude qui vient de paraître dans Communication Nature, a répondu à l’une des questions les plus courantes : que faire pour éviter les piqûres de moustiques. Révélant qu’en plus des trois principaux facteurs qui attirent les moustiques (haleine, odeur de sueur et température de la peau), il existe un quatrième élément qui peut influencer leur comportement : la couleur rouge, que l’on retrouve non seulement sur les vêtements mais aussi sur la peau humaine. , quelle que soit sa pigmentation, car il est capable d’émettre un fort « signal » rouge-orange à leurs yeux.

« Les moustiques semblent utiliser les odeurs pour distinguer ce qui se trouve à proximité, comme une proie à piquer – a déclaré le neurobiologiste et auteur principal de l’étude, le professeur Jeffrey Riffell de l’Université de Washington -. Lorsqu’ils sentent des composés spécifiques, tels que le dioxyde de carbone que nous émettons avec notre respiration, leurs yeux sont stimulés pour rechercher des couleurs spécifiques et d’autres motifs visuels, qui sont associés à des proies potentielles, incitant ces insectes à se diriger vers eux.« .

Les couleurs qui attirent les moustiques

Les résultats de leurs recherches, basées sur des femelles d’une des espèces de moustiques les plus courantes, leAedes aegypti, également connu sous le nom de moustique de la fièvre jaune, a révélé que sans aucun stimulus olfactif, les moustiques ignorent les proies potentielles, mais qu’après avoir senti le dioxyde de carbone, ils préfèrent certaines longueurs d’onde du spectre visuel, c’est-à-dire celles qui correspondent à des longueurs d’onde plus longues, que l’œil humain perçoit comme orange, rouge et noir. En confirmation de cette observation, l’expérience inverse, qui a montré que même après avoir senti du dioxyde de carbone, les moustiques continuaient à ignorer les couleurs telles que le vert, le bleu et le violet, c’est-à-dire celles avec des longueurs d’onde plus courtes.

Lorsque l’équipe a répété le test avec différents tons de peau humaine (et la main nue d’un chercheur), les moustiques se sont dirigés vers le stimulus visuel après que du dioxyde de carbone a été pulvérisé dans la chambre de test. Et lorsque les chercheurs ont utilisé des filtres pour supprimer les signaux de longueur d’onde plus longue, ainsi que lorsque le chercheur portait un gant vert, les moustiques exposés au dioxyde de carbone ne volaient plus vers le stimulus visuel.

Tout en soulignant la nécessité de recherches plus poussées pour déterminer comment d’autres indices visuels ou olfactifs, comme la sueur, peuvent guider les moustiques dans le choix de proies potentielles, et d’investigations spécifiques pour vérifier si d’autres espèces que celle sélectionnée dans l’étude ont des préférences. différentes couleurs, la découverte des chercheurs ajoute un nouvel élément qui peut aider à contrôler le comportement des moustiques, la couleur, par laquelle filtrer les signaux « attractifs » de notre peau, ou éviter de porter des vêtements dans les tons de rouge, d’orange ou de noir, il peut être un autre moyen de conjurer les piqûres de moustiques.