Sur Twitter vient le bouton « Je n’aime pas »: comment ça marche

Lors des tests, il a été constaté que la majorité des utilisateurs avaient recours au nouveau bouton pour signaler le contenu indésirable – principalement des réponses perçues comme offensantes ou non pertinentes.

Nous parlons du bouton Dislike sur Twitter depuis des années. Déjà en 2017, le réseau social avait introduit une sorte de bouton similaire, bien qu’en mode caché. Puis en 2021 le lancement officiel. Mais les choses sont sur le point de changer à nouveau : jeudi dernier, la société a déclaré qu’elle souhaitait étendre le bouton Je n’aime pas aux réponses sous les tweets dans le monde. Une décision prise après une phase de test dans un nombre limité de pays.

Comme mentionné ci-dessus, le bouton Je n’aime pas (exprimé via une flèche vers le bas) n’est disponible que pour les réponses et non pour les publications, et le décompte des votes négatifs n’est pas public. Twitter a souligné que la nouvelle fonctionnalité « nous aidera à nous informer sur le contenu que les gens veulent voir ». Lors des tests, il a été constaté que la majorité des utilisateurs avaient recours au nouveau bouton pour signaler le contenu indésirable – principalement des réponses perçues comme offensantes ou non pertinentes. Cela a conduit à une amélioration progressive de la qualité des conversations au sein du réseau social. Du moins, c’est ce que Twitter a remarqué. Reste maintenant à voir comment se déroulera le lancement mondial : il n’est pas dit que la fonction sera pérennisée. Le bouton Dislike touchera d’abord la version de bureau de Twitter, mais la société affirme qu’il arrivera bientôt sur les appareils mobiles, à la fois iOS et Android.

Ne pas aimer n’est pas la seule nouvelle sur Twitter. Les médias sociaux ont récemment rendu les NFT disponibles sous forme de photo de profil sur les appareils iOS pour les utilisateurs de Twitter Blue. A cela s’ajoute le Super Follow, un mode qui permet aux followers les plus actifs d’aider les créateurs à gagner de l’argent pour les contributions publiées sur le réseau social. Une fonction que se penchent également Instagram et TikTok, qui ont inauguré ces derniers jours la phase de test de leurs programmes d’abonnement.

WeWard, comment ça marche et combien tu gagnes avec l’appli qui te paie quand tu marches