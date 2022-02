Le Surface Laptop Go 2 arriverait dans quelques semaines

Il semble que le Surface Laptop Go ait eu plus de succès que prévu. L’ordinateur portable d’une gamme plus abordable qui a sacrifié son écran et quelques autres éléments pour réduire son prix aura une deuxième itération. Probablement appelé Surface Laptop Go 2, il comportera un processeur amélioré et quelques ajustements supplémentaires. Selon Windows Central, l’appareil porte le nom de code Zuma et devrait commencer à être expédié au cours du premier semestre de cette année.

Surface Laptop Go 2, une légère mise à jour

Dans cet article, nous essaierons d’englober et de mettre à jour toutes les informations qui se présentent à cet égard. Nous vous recommandons si cette équipe vous intéresse, de ne pas la perdre de vue pour connaître toutes les actualités qui surviennent autour de cette équipe. Le Surface Laptop Go 2 conservera son prix abordable.

Disponibilité

Le Surface Laptop Go 2 n’a pas encore été annoncé, ce qui signifie que nous n’avons pas de date précise. L’appareil est censé arriver au cours du premier semestre de l’année. Il pourrait être annoncé, de manière concise, dans les prochaines semaines afin qu’il soit disponible en avril ou en mai. Nous avons déjà vu comment Microsoft utilise les mois d’avril ou de mai pour publier des mises à jour mineures de ses produits. Cela cadrerait parfaitement avec ce qui serait fait avec le Surface Laptop Go 2.

Le Surface Laptop Go 2 conservera le même prix de départ de 549 $ pour le modèle de base. Le prix des configurations supérieures devrait également rester le même. Et à notre grand regret ils garderont le premier modèle avec eMMC.

À l’intérieur, le Surface Laptop Go 2 embarquera une puce Intel Core i5 de 11e génération, en hausse par rapport au processeur de 10e génération du premier Surface Laptop Go. Le modèle de base devrait être livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tout comme le Surface Laptop Go actuel.

Conception et fonctionnalités

Tout semble indiquer que ce nouvel appareil conservera sa conception et ses fonctionnalités et se concentrera sur la mise à jour du processeur sans toucher à aucun des éléments de conception. Cela signifie qu’il aura la même taille d’écran de 12,4 pouces, les mêmes ports, la même épaisseur, le même châssis et les mêmes matériaux que la première génération.

Cependant, un clavier rétro-éclairé peut être inclus dans cette version. C’était la critique la plus récurrente des utilisateurs du premier Surface Laptop Go. Cependant, personne n’a critiqué la faible résolution d’écran de l’équipe.