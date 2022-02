Pourquoi l’iPhone ne doit pas être conservé à proximité de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs cardiaques

C’est ce que démontre une étude de l’Istituto Superiore di Sanità qui vient d’être publiée dans la revue Pacing and Clinical Electrophysiology.

Les derniers modèles de smartphones, tels que l’iPhone 12 et l’iPhone 13, peuvent présenter un danger lorsqu’ils sont tenus près du cœur car ils peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantables, c’est-à-dire les appareils qui envoient des impulsions électriques qui normalisent le rythme cardiaque altéré. C’est ce que démontre une étude de l’Istituto Superiore di Sanità qui vient d’être publiée dans la revue Stimulation et électrophysiologie clinique dans lequel l’influence du champ magnétique généré par l’iPhone et ses accessoires MagSafe, qui prennent en charge la charge sans fil, a été vérifiée sur les stimulateurs cardiaques et défibrillateurs implantables des principaux fabricants mondiaux (Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medico, Medtronic, Microport) , à l’aide d’un simulateur de rythme cardiaque.

L’étude de l’ISS sur les risques de l’iPhone

Les résultats des tests, qui font explicitement référence à l’iPhone 12, mais peuvent également être étendus à l’iPhone 13 qui est également équipé de MagSafe, ont montré que les aimants de la technologie développée par Apple sont capables de déclencher les interrupteurs des stimulateurs cardiaques et implantables. défibrillateurs, désactivant la thérapie fournie en cas d’arythmie ventriculaire, lorsqu’ils sont en contact étroit et dans certaines positions spécifiques, jusqu’à une distance de 1 cm. En d’autres termes, l’intensité du champ magnétique généré par le MagSafe à l’intérieur de l’iPhone dépasse le seuil auquel les principaux appareils cardiaques du marché italien sont immunisés, bloquant efficacement leur fonctionnement.

En termes techniques, cela s’appelle «l’activation par interrupteur magnétique» des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs et désactive la fonction de stimulation électrique qui peut restaurer le rythme physiologique du cœur. « L’activation involontaire de l’interrupteur magnétique peut rarement se produire même dans d’autres situations de la vie courante en présence d’aimants – souligner les auteurs de l’étude – mais vu l’utilisation généralisée de l’iPhone 12 et l’habitude de mettre le smartphone dans la poche, l’activation involontaire du mode aimant provoquée par l’iPhone 12 risque d’être moins rare« .

Les directives d’Apple

De manière générale, il avait déjà été question du risque lié à la proximité de l’iPhone 12 avec des dispositifs cardiaques implantables, et aussi des données qui ressortaient d’une autre étude, publiée dans la revue Rythme cardiaque, avait montré comment les aimants du smartphone pouvaient interférer avec l’interrupteur des défibrillateurs implantables lorsqu’ils étaient placés à proximité. Apple elle-même s’était prononcée en la matière, jugeant opportun de souligner dans la notice d’utilisation que «Les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui peuvent réagir aux aimants et aux fréquences radio lorsqu’ils sont en contact étroit. Pour éviter les interactions potentielles avec ces appareils, gardez votre iPhone et vos accessoires MagSafe à une distance de sécurité de l’appareil (plus de 15 cm, ou plus de 30 cm si la charge sans fil est activée)« .

Par conséquent, compte tenu de toutes les implications liées à l’activation de l’interrupteur magnétique des dispositifs cardiaques implantables par la technologie MagSafe présente dans les derniers appareils Apple, à partir de l’iPhone 12, en plus d’une campagne de sensibilisation adéquate, il est conseillé de ne jamais mettre le smartphone dans la poche d’une veste ou d’une chemise et ne le placez évidemment pas à proximité de l’endroit où l’implantation du stimulateur cardiaque et du défibrillateur a eu lieu sous la peau.