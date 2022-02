Lorsque l’aspirateur est bouché

Excellent aspirateur dans vos mains, mais il n’aspire plus correctement. Changer le sac n’a pas aidé, le problème est plus à l’intérieur. Que pouvez-vous faire si l’aspirateur est bouché ?

Nous vous guiderons à travers les différentes parties de l’aspirateur où le problème peut se trouver et vous donnerons des conseils pour vous aider à résoudre le problème :

La buse de l’aspirateur est bouchée

Vous devriez d’abord regarder la buse de l’aspirateur. Vous pouvez les atteindre facilement. C’est souvent là que réside le problème – même si ce n’est pas à l’extérieur et librement accessible.

Si un bouchon se forme dans le gicleur, il doit contourner le coude pour entrer dans le collecteur d’admission. Ce pli se retrouve dans les aspirateurs traîneaux classiques que vous tirez ainsi que dans les aspirateurs sans fil que vous tenez à la main.

Cette touffe se compose généralement de peluches et de poils humains ou animaux. Il devient vraiment imperméable lorsqu’on y ajoute de l’humidité que vous avez aspirée.

Si le rouleau de brosse est plein de poils de chat, l’air ne circulera plus librement. Voici le Bosch Unlimited Series 6 (Image : Peter Giesecke)

S’il y a encore quelques poils longs qui se sont coincés quelque part sur le dessous, le bouchon n’entrera pas dans le long tuyau. Il flotte au vent comme un drapeau – et la puissance d’aspiration diminue.

Cela se produit encore et encore avec un aspirateur normal, mais presque inévitablement avec le rouleau à brosse ou le rouleau à brosse d’un aspirateur sans fil.

Retirez la buse de l’aspirateur du tube d’aspiration pour y accéder des deux côtés. Parfois, il est attaché, parfois cliqué.

Cas 1 : Si le suceur pour sol n’a pas de rouleau à poils comme presque tous les aspirateurs que vous pouvez tirer derrière, touchez le bouchon avec vos doigts et retirez-le. Si nécessaire, utilisez un objet court, fin et émoussé.

Cas 2 : Si le suceur pour sol est équipé d’un rouleau à poils comme presque tous les aspirateurs sans fil que vous tenez à la main, détachez le rouleau de la tête du suceur. Il est généralement cliqué et peut être déverrouillé en appuyant sur un bouton.

Utilisez des ciseaux pour couper les cheveux et les fils qui se sont enroulés autour du rouleau et retirez-les avec vos doigts.

Remettez la brosse rotative dans la buse pour sol.

Attache la buse au tuyau d’aspiration.

Le tuyau d’aspiration est bouché

C’était encore facile, mais vous vous demandez probablement : comment faire sortir quelque chose du tuyau d’aspiration ?

Encore une fois, une touffe de cheveux longs peut remuer dans le flux d’air. Cependant, un objet plus grand aime aussi gêner ici. Dans ce cas, le phénomène apparaît soudainement. Ce n’est que si la puissance d’aspiration diminue lentement mais régulièrement que le problème se situera plus loin dans le filtre.

La saleté reste rarement coincée dans le tuyau de l’aspirateur. Il est préférable d’éclairer une lampe de poche à l’intérieur. Ici en contre-jour (Image : Peter Giesecke)

Détache le tube d’aspiration de la buse de sol et du tuyau de l’aspirateur.

Regardez à travers le tuyau pour voir si vous pouvez repérer un corps étranger. Tenez-le devant une source de lumière ou allumez une lampe de poche à l’intérieur.

Si vous en voyez un, nettoyez le bouchon en insérant quelque chose de long et fin dans le tuyau, comme un manche à balai.

Reconnecte le tube d’aspiration à la brosse et au tuyau de l’aspirateur.

Le tuyau d’aspiration est bouché

Vous pensez peut-être : le tuyau de l’aspirateur n’est pas très différent du tuyau d’aspiration. Même longueur, même diamètre. Mais sa flexibilité pose également un problème. Veillez à ne pas endommager le tuyau.

Si vous découvrez un blocage dans le tuyau de l’aspirateur : desserrez-le simplement avec un long manche (Photo : Peter Giesecke)

Détache le tuyau de l’aspirateur du tube d’aspiration et du boîtier de l’aspirateur. Les pièces individuelles sont généralement cliquées ensemble, parfois simplement branchées.

Regardez à travers le tuyau pour voir si vous pouvez voir un blocage. Bien sûr, vous ne pouvez le faire que si vous venez de tirer le tuyau. Il est préférable d’avoir une deuxième personne pour vous aider. Brille à travers avec une lumière ici aussi.

Retirez un objet étranger en insérant une tige longue et fine à travers le tuyau ici aussi. Dans tous les cas, il doit être émoussé afin de ne pas perforer ou fendre le tuyau. Soyez prudent et ne fouillez pas sauvagement. Si vous êtes seul, posez le tuyau au sol pour plus de contrôle.

Reconnecte le tuyau au tube d’aspiration et au corps de l’aspirateur.

Nettoyez régulièrement les filtres

Si vous n’avez pas encore trouvé de blocage, c’est probablement le filtre. En fait, il est logique de regarder tôt ici, car chaque filtre ralentit le flux d’air et finit même par l’arrêter.

Le filtre élimine la poussière et la saleté de l’air. Si vous ne le nettoyez pas régulièrement, il se bouchera. Ainsi, l’aspirateur se bouche lorsque le filtre fonctionne comme il se doit. Peu importe le nombre de watts d’un aspirateur.

Ce filtre doit être changé de toute urgence (Image : Peter Giesecke)

Cela s’applique à tous les filtres, mais le type de votre aspirateur joue toujours un rôle. Les aspirateurs avec sac sont équipés d’un filtre d’évacuation d’air et d’un filtre moteur. Les aspirateurs sans sac sont équipés d’un filtre à particules ou central.

Avec un aspirateur avec un sac, la saleté se retrouve juste là. Si vous changez de sac, vous en êtes débarrassé. De plus, il y a un filtre d’air d’échappement et de moteur qui se trouve sous une grille de protection facile à retirer. Vous l’enlevez régulièrement et vous le changez lorsqu’il change de couleur. Il ne doit pas être complètement noir.

Comment nettoyer le filtre d’un aspirateur sans sac ? Le contenu, c’est-à-dire la poussière et la saleté, va à la poubelle. Vous devez rincer le filtre lui-même sous l’eau courante toutes les quelques semaines. Si vous avez des inquiétudes, consultez à nouveau les instructions d’utilisation pour plus de sécurité. Ne remettez pas le filtre en place tant qu’il n’est pas complètement sec.

Conseils supplémentaires : évitez la constipation

Si l’aspirateur perd de la puissance d’aspiration, c’est généralement parce que le flux d’air rencontre un obstacle. Il peut s’agir d’un colmatage de la buse de sol, du tuyau d’aspiration ou du tuyau, mais aussi d’un filtre bouché.

Retirer les corps étrangers n’est pas difficile (voir ci-dessus). De plus, nous avons quelques conseils à vous donner pour éviter de boucher votre aspirateur :

N’aspire pas les objets trop gros : briques Lego, châtaignes

Ne passez pas l’aspirateur sur les endroits humides : dans la salle de bain, dans la cuisine, à côté des gamelles

C’est justement alors que rien n’absorbe qui puisse gonfler au contact de l’eau : litière pour chat, papier

Changez les filtres régulièrement

Nettoyez régulièrement l’aspirateur

Si vous ne trouvez pas de bouchon et que vous avez déjà remplacé les filtres, vous avez besoin de l’aide d’un professionnel. Le service de réparation d’aspirateur Netcost-security.fr est également disponible à cet effet.

Et si l’appareil est vieux et que la puissance d’aspiration a tellement baissé que vous pensez que cela ne vaut pas la peine de le réparer, vous pouvez bien sûr aussi acheter des aspirateurs chez Netcost-security.fr.

