Les « bulles » arrivent dans le Metaverse de Facebook pour se protéger du harcèlement virtuel

Le problème du harcèlement dans les mondes virtuels du Metaverse est malheureusement bien réel et dangereux, même et surtout pour ceux qui ont subi des agressions sexuelles dans la vraie vie. Maintenant, Meta a activé un outil pour garder les autres avatars à distance.

Le Metaverse a déjà un problème de harcèlement, mais ce n’est pas nouveau. Malheureusement, depuis plusieurs années, toutes les expériences en ligne en réalité virtuelle doivent composer avec un élément inquiétant : les personnages virtuels peuvent librement « toucher » d’autres avatars, envahir leur espace personnel et les « agresser » de tout leur corps numérique. Ce n’est pas un mince problème, surtout vu du point de vue de vraies victimes de harcèlement. Être témoin à la première personne (grâce à un casque de réalité virtuelle) d’un personnage numérique qui vient sur vous et vous touche, même virtuellement, peut déclencher un état d’anxiété dangereux chez les victimes d’agressions sexuelles. Pour cette raison, des « bulles » étaient immédiatement nécessaires pour tenir les autres utilisateurs à distance. Une solution qui a maintenant également pris Meta pour toutes ses expériences Metaverse.

C’est ce qu’a annoncé la société propriétaire de Facebook, qui pour ses deux expériences virtuelles, Horizon Worlds et Horizon Venues, a introduit la « frontière personnelle », c’est-à-dire une sorte de bulle qui entoure votre avatar et empêche les autres de s’approcher. En pratique, le système crée une barrière qui maintient les autres avatars à une distance d’environ 1,5 mètre, les empêchant de pénétrer dans notre espace personnel. « Nous publions intentionnellement Personal Boundary comme toujours activé, par défaut, car nous pensons que cela aidera à établir des normes de comportement », a expliqué Meta dans un communiqué. « À l’avenir, nous explorerons la possibilité d’ajouter de nouveaux contrôles et modifications à l’interface utilisateur, comme permettre aux gens de personnaliser la taille de leur bordure personnelle. »

La problématique du harcèlement en réalité virtuelle n’est pas nouvelle, mais est présente dans des expériences similaires à celles de Meta depuis plusieurs années. Depuis les premiers instants du VR Chat, autre expérience en ligne similaire, le danger des agressions virtuelles est devenu très concret, à tel point que c’est justement dans les logiciels encore présents au catalogue Oculus que l’on a commencé à expérimenter les bulles personnelles. Des systèmes qui sont malheureusement aussi devenus nécessaires dans le logiciel de Meta, où en décembre dernier une femme a signalé un harcèlement virtuel. Dans un forum en ligne dédié à Horizon Worlds, l’utilisateur a expliqué qu’elle avait été pelotée à l’intérieur de la place principale, l’endroit où vous vous trouvez initialement dans le monde virtuel. « Il y avait d’autres personnes présentes qui ont encouragé ce comportement, me faisant me sentir isolée », a déclaré la femme.