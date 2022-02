Les porcs et les sangliers « affectés » ne seront pas tués à l’avance pour contenir la peste porcine

Le ministère de la Santé a communiqué que les porcs « d’affection » et les sangliers ne doivent pas être tués à l’avance pour contenir la peste porcine.

Ceux qui possèdent des cochons et des sangliers « de compagnie » peuvent pousser un soupir de soulagement. En effet, avec une note de la Direction Générale de la Santé Animale et des Médicaments Vétérinaires du Ministère de la Santé, il a été établi que ces animaux (sains) ne devaient pas être abattus à l’avance pour contenir la propagation de la peste porcine africaine, dont les cas ont a été récemment détecté en Ligurie et dans le Piémont. Pendant des décennies, cette maladie – qui n’est pas dangereuse pour l’homme mais dévastatrice pour les suidés – est restée confinée à la Sardaigne dans notre pays, mais en janvier 2022, les premières carcasses de sangliers infectés ont été trouvées dans les régions susmentionnées. En raison de la gravité et de la contagiosité de la maladie, qui, en plus de propager la souffrance chez les animaux, cause d’énormes dommages à l’industrie de l’élevage, le ministère de la Santé et les gouvernements des deux régions concernées ont émis une série d’ordonnances restrictives pour créer une zone rouge et contenir autant que possible la propagation des infections. En plus des interdictions de chasse, de trekking et de cueillette de champignons, la mise à mort et l’abattage de porcs dans les zones touchées, y compris celles en bonne santé, ont été ordonnés précisément pour empêcher la dispersion de l’agent pathogène dans d’autres territoires italiens.

Les mesures n’ont pas seulement touché les porcs et les sangliers des élevages liés à l’élevage, mais aussi les privés hébergés dans des refuges et des maisons, où ils sont accueillis et aimés comme n’importe quel autre animal de compagnie. Cette décision laisse naturellement les propriétaires consternés, qui ne tarderont pas à recevoir la visite de quelqu’un pour le « retrait ». La Ligue anti-division italienne (LAV) s’est immédiatement mobilisée en contactant les institutions concernées et en offrant une protection juridique à tous ceux qui auraient été touchés par cette décision extrême et douloureuse. Après tout, il existe des moyens non sanglants d’éviter la propagation de la peste porcine africaine et, dans la mesure du possible, il est juste et juste de les suivre. Imaginez si quelqu’un frappait à votre porte pour vous arracher des chats et des chiens, avec l’obligation de les tuer (même s’ils sont sains et totalement sûrs) pour éviter la propagation d’une maladie infectieuse. Les propriétaires de refuges et les particuliers avec des cochons de compagnie résidant dans la zone rouge étaient sur le point de vivre cette terrible expérience. Mais l’angoisse et l’inquiétude s’étaient également propagées rapidement au reste de l’Italie. Pour empêcher le massacre préventif, LAV était également en train de déposer un recours auprès du Tribunal administratif régional pour annuler les mesures de « mise à mort et d’abattage » de ces animaux innocents.

A deux pas du premier abattage, arrive toutefois la note du ministère de la Santé, qui précise que l’abattage des suidés « affectueux » est dérogatoire : « Etant entendu que le règlement (UE) 2016/429 n’envisage pas le porc parmi les espèces d’animaux de compagnie figurant à l’annexe I du même règlement, compte tenu toutefois que dans certaines situations sporadiques avérées, des suidés sont détenus à des fins autres que zootechniques ou de production alimentaire, le mode d’abattage de ces derniers est considéré comme dérogatoire – le document se lit – à condition que le strict respect de toutes les mesures de biosécurité utiles pour éviter l’infection par la peste porcine africaine et sa propagation soit garanti ». En termes simples, ceux qui gardent des porcs de compagnie ou les hébergent dans des refuges n’auront pas à se soucier de l’abattage préventif, si bien sûr les conditions de sécurité requises sont garanties.

La victoire du LAV ne se limite pas seulement à la dérogation d’abattage préventif, qui a sauvé des centaines d’animaux, mais apporte également en dot l’enregistrement futur de ces relations affectueuses avec les porcs, qui pour le moment ne sont pas réglementées. « Le bon sens a prévalu en prévoyant des actions de prévention exclusivement sans effusion de sang, en ce qui concerne les suidés ‘de compagnie’, en fait, le ministère de la Santé, opportunément, annonce également la ‘définition d’une disposition visant à l’enregistrement correct de cette catégorie de porcs et de leurs propriétaires dans la base de données nationale informatisée « », a déclaré le président de la LAV Gianluca Felicetti dans un communiqué de presse. » Cela signifie qu’avec cette mauvaise histoire (des mesures d’abattage avaient déjà été officialisées dans les provinces de Gênes, Alessandria, Verbania et Biella), ainsi que au dénouement heureux nous avons obtenu un résultat supplémentaire en faveur de tous les animaux ‘anciens zootechniques’ mais gardés à des fins d’affection », a déclaré le président du LAV.