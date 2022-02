Il existe maintenant un autre moniteur PC secondaire ultra fin

WTF ? ! Des mois après que les médias de langue anglaise ont commencé à parler du moniteur PC secondaire super fin et super haut d’une société japonaise pour les flux de médias sociaux, une autre société japonaise en a dévoilé un. Le premier semblait être une blague, mais maintenant il semble que ce pourrait être une tendance.

Thanko a récemment dévoilé le TL (Timeline) Portrait Display. À 11 200 ¥ (environ 100 $), il s’agit d’un écran de 7,9 pouces 70 x 208 mm qui se connecte à un PC ou à un ordinateur portable via HDMI et est alimenté via micro USB.

En novembre, l’EK-MD088 d’Elsonic est apparu avec une forme et un objectif similaires : déplacer les flux de médias sociaux vers un deuxième écran bon marché. Selon ces rapports, l’écran d’Elsonic devrait être mis en vente dès maintenant, juste au moment où un concurrent apparaît.

L’écran de Thanko est de 480 x 1280 pixels, une résolution légèrement inférieure à celle de 420 x 1920 d’Elsonic, mais l’Elsonic est un peu plus cher à 14 800 円 (130 $). Rien ne semble indiquer que l’Elsonic ne peut pas être utilisé en orientation horizontale, mais la page produit de Thanko en fait la publicité pour afficher les métriques du système.

Les seuls inconvénients potentiellement importants du Thanko sont qu’il ne prend pas officiellement en charge Mac et qu’il n’y a aucune information sur sa technologie d’affichage. Il n’est pas non plus livré avec un support, mais un support pour téléphone ou tablette fonctionnera probablement.

Les avantages de ces écrans de forme irrégulière sont le prix et la portabilité. Ils sont un peu moins chers que les nouveaux moniteurs 1080p les moins chers sur Newegg et PCPartPicker et peuvent être facilement transportés avec un ordinateur portable.