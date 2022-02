Google promeut un programme de réparation de Chromebook pour les écoles

Dans le contexte : Google a affirmé à plusieurs reprises que les Chromebooks sont conçus comme des appareils durables, consommant moins d’énergie que des produits similaires et comportant des matériaux résistants pour garantir la durée de vie de ces appareils. Néanmoins, Google pense qu’il est encore possible de rendre l’écosystème plus durable, en introduisant un programme de réparation de Chromebook pour les écoles.

Dans l’ensemble, les Chromebooks sont plus respectueux de l’environnement que la concurrence, consommant jusqu’à 46 % d’énergie en moins. Comme ils consomment moins d’énergie, la durée de vie de leur batterie a tendance à durer plus longtemps que des appareils similaires. C’est peut-être la raison pour laquelle plus de 50 millions d’étudiants et d’enseignants les utilisent quotidiennement.

Malgré cela, Google pense qu’il peut encore rendre l’écosystème Chromebook plus durable, et cela commence par le lancement du programme de réparation Chromebook pour les écoles aux États-Unis. Le programme vise à éduquer les utilisateurs sur la façon de réparer leurs appareils.

Les utilisateurs réparent leurs Chromebooks depuis un certain temps. Certaines de ces réparations sont même couvertes par la garantie, mais trouver les informations nécessaires pour le faire n’est pas toujours facile. Ainsi, Google s’est associé à Acer et Lenovo pour centraliser les informations nécessaires à la réparation des Chromebooks.

Une fois sur le site Web, les utilisateurs peuvent sélectionner un modèle de Chromebook et apprendre à le réparer. Le matériel comprend des vidéos montrant comment réparer l’appareil, trouver les outils appropriés pour le travail, obtenir des pièces de rechange, trouver une formation pour réparer votre appareil et vous donner un accès à la mise à jour du système si nécessaire.

Acer forme déjà des écoles afin qu’elles puissent réparer elles-mêmes les Chromebooks. Diverses écoles, y compris les écoles publiques Jenks dans l’Oklahoma, ont déjà créé leurs propres programmes de réparation de Chromebook, avec des enseignants et des élèves travaillant ensemble pour réparer les appareils cassés. Certains d’entre eux ont même un cours « Réparation Chromebook ».

« Acer conçoit ses Chromebooks pour le marché de l’éducation en pensant à la fois à la durabilité et à la facilité de réparation », déclare James Vick, vice-président du service client chez Acer Pan America. « Les programmes de réparation sur le campus permettent aux étudiants d’aider leur propre école en effectuant des réparations sûres et rapides des Chromebooks, tout en leur enseignant une compétence transférable précieuse qui peut les aider à poursuivre une carrière dans le domaine informatique. Acer soutient des programmes précieux qui donnent aux étudiants une opportunité pour un apprentissage pratique au-delà du programme traditionnel. »

Google a mis en place diverses mesures pour atteindre ses objectifs de développement durable. Outre le programme de réparation de Google, le géant de la technologie souhaite également inclure des matériaux recyclés dans tous les produits « Made by Google ». Le géant de la technologie est neutre en carbone depuis 2007 et a réduit son empreinte carbone nette à vie à zéro en 2019, mais il a des plans plus ambitieux pour être sans carbone d’ici 2030.