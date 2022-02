Fumer des joints est mauvais pour les poumons, mais d’une manière différente de la cigarette

Cela a été trouvé dans une nouvelle étude qui a évalué la fonction pulmonaire chez les fumeurs de cannabis et de tabac.

Fumer des joints est mauvais pour les poumons, mais une nouvelle étude a révélé que fumer régulièrement du cannabis a un impact différent de celui des cigarettes sur la fonction respiratoire – la capacité des poumons à retenir l’air, à inspirer, à expirer et à absorber l’oxygène. Chez les fumeurs de cigarettes, la fumée de tabac est associée à une diminution progressive de la quantité d’air expiré sur une certaine période de temps. En comparaison, fumer du cannabis était associé à des volumes pulmonaires globalement plus élevés, bien que les deux conditions conduisent à un résultat final similaire : un rétrécissement des voies respiratoires, entraînant une hyperinflation pulmonaire et un piégeage d’air dans les poumons. En d’autres termes, la consommation prolongée de cannabis provoque une augmentation de la quantité de gaz respiratoire contenue dans les poumons, augmentant davantage la résistance à l’expiration que le tabac.

L’analyse, qui a été menée en Nouvelle-Zélande sur un peu plus de 1 000 fumeurs, a dû prendre en compte l’un des principaux problèmes de ce type d’enquête, car il n’est pas facile de séparer les effets du cannabis de ceux du tabac, principalement parce qu’il les premiers consommateurs de cannabis sont également des fumeurs de cigarettes. Et aussi parce que, s’il est facile de mesurer le nombre de cigarettes fumées par jour, il n’existe pas de méthode standard pour calculer le nombre de joints fumés par jour. Par conséquent, l’étude a tenté de distinguer les fumeurs réguliers de cannabis de ceux qui consomment du cannabis moins d’une fois par semaine, et a noté que les fumeurs de cannabis ont tendance à fumer beaucoup moins de fois par jour que les fumeurs de tabac.

« Il est de plus en plus clair que le cannabis a des effets sur la fonction pulmonaire différents de ceux du tabac et que les effets de la consommation régulière de cannabis ne refléteront pas les dommages causés par la fumée de tabac. – ont observé les chercheurs dans une étude publiée leJournal américain de médecine respiratoire et de soins intensifs -. Notre recherche fournit la première preuve que la consommation régulière de cannabis est associée à des volumes pulmonaires plus élevés suggérant une hyperinflation. Il existe des preuves d’une résistance accrue des voies respiratoires larges et d’un débit d’air à mi-expiration inférieur, avec un schéma d’effets différent de celui du tabac« .