« Nous travaillons sur GTA 6 » : l’annonce de Rockstar Games

GTA 6 existe vraiment et est en développement. Cela a été confirmé par Rockstar Games, expliquant que le développement du prochain chapitre de la série « est bien engagé ».

S’il y a une série qui recueille beaucoup de soutien de la part de la plupart des joueurs, c’est bien Grand Theft Auto. La qualité que Rockstar Games a réussi à placer dans chacun des 5 chapitres (plus les spin-offs) de GTA lui a garanti une place spéciale dans le cœur des joueurs. Qui attendaient avec impatience l’annonce de GTA 6 depuis un certain temps déjà, le prochain chapitre qui pour le moment n’a ni nom ni date de sortie. Mais qu’il y en aura, comme l’a confirmé aujourd’hui la même maison de développement, qui dans un communiqué de presse relatif à GTA V a confirmé que le développement du prochain épisode est déjà bien engagé.

« Compte tenu de l’incroyable longévité de GTA V, nous savons que beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur le prochain épisode de la série », lit-on dans la note. « Avec chaque projet que nous entreprenons, notre objectif est toujours d’aller bien au-delà de ce que nous avons créé précédemment. » Puis, l’annonce confirmant ce que les joueurs avaient déjà spéculé : « Nous sommes heureux de confirmer que le développement du prochain chapitre de la série Grand Theft Auto est bien avancé. Nous avons hâte d’en partager plus dès que nous serons prêts à le faire. . « .

Le développement de GTA 6 est en fait un secret macareux : son existence fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, avec plusieurs fuites relatives à la date de sortie et au décor. Quant au premier, les rumeurs parlent de 2025 et donc il faudrait encore patienter un peu. Le cadre, en revanche, serait lié aux années 80. Deux points sur lesquels, évidemment, il n’y a aucune certitude. En tout cas, GTA 6 existe et tôt ou tard il finira vraiment sous les yeux de tout le monde. Il ne reste plus qu’à patienter, alors que de plus GTA V est plus vivant que jamais grâce à la communauté GTA Online très active et la future présence du chapitre également sur les consoles de nouvelle génération : le titre sorti en 2013 arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 15 mars 2022.