Intel dit avoir deux fois moins de bugs dans ses processeurs qu’AMD l’année dernière

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’offensive publique d’Intel contre AMD s’est récemment intensifiée. Le dernier diss de l’équipe bleue se trouve dans un rapport qui indique que ses processeurs ont fait face à 16 vulnérabilités signalées l’année dernière, tandis que près du double de ce nombre (31) ont été trouvés dans les processeurs d’AMD. Intel a ouvert la voie en matière de vulnérabilités GPU, mais il rejette la responsabilité de cette statistique sur son rival.

Le rapport sur la sécurité des produits 2021 d’Intel commence par révéler que la société a fourni des mesures d’atténuation pour 226 problèmes de sécurité des produits l’année dernière, dont 113 (50 %) ont été détectés en interne par des employés d’Intel, et 97 (43 %) ont été signalés via son programme de primes de bugs.

Une section du rapport compare le nombre de vulnérabilités et d’expositions communes (CVE) d’Intel et d’AMD. Sur les 16 vulnérabilités de processeur signalées par Intel en 2021, 10 ont été découvertes en interne et six provenaient de primes de bugs. Il répertorie AMD comme ayant découvert 31 vulnérabilités CPU, toutes classées comme provenant de recherches « externes ».

En ce qui concerne les GPU, 51 vulnérabilités Intel massives ont été signalées, dont 15 internes et 36 provenant de primes de bugs. AMD n’en avait que 27. Cependant, Intel a sa propre mise en garde : le CVE INTEL-SA-00481 pour les processeurs Intel Core avec graphiques Radeon RX Vega M contient 23 vulnérabilités. affectant les composants AMD. Tom’s Hardware note que ceux-ci semblent être destinés aux processeurs Kaby Lake-G qui combinaient le processeur Intel de 8e génération et le GPU Radeon Vega d’AMD sur un seul morceau de silicium. Ils ont été utilisés dans le Kaby Lake G NUC d’Intel, connu sous le nom de Hades Canyon, et le Dell XPS 15 2-en-1.

Intel note également qu’il n’a trouvé aucun CVE publié par AMD en 2021 attribué aux recherches internes de l’entreprise – toutes les informations contenues dans le rapport sont basées sur des CVE AMD provenant de recherches externes.

Plus tôt cette semaine, Intel a élargi son programme de primes de bugs avec un groupe de hackers d’élite sous la bannière Project Circuit Breaker. Nous avons également vu le PDG Pat Gelsinger jeter de l’ombre sur AMD récemment, affirmant que la société était « dans le rétroviseur » après le succès d’Alder Lake.