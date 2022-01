La crise climatique menace le café : d’ici 2050 les terres propices à sa culture s’effondreront

Le café risque de devenir un « délice pour des occasions spéciales » en raison du changement climatique, qui réduira considérablement les terres arables.

En 2017, l’étude « Couplage des services de pollinisation et de l’adéquation du café sous le changement climatique » publiée dans PNAS a montré qu’en raison du réchauffement climatique, d’ici 2050 à d’ici 2050 jusqu’à près de 90% des terres agricoles destinées à la culture du café ne seront pas plus adaptées. pour soutenir les plantations. Un résultat dramatique tant pour les économies locales – il suffit de penser qu’en 2022 un chiffre d’affaires de 460 milliards de dollars est attendu pour l’industrie du café – que pour les amateurs de la délicieuse boisson, devenue un rituel matinal pratiquement indispensable (et pas que pour des milliards). de personnes. Une étude récemment publiée indique qu’en présence d’un changement climatique modéré (et non extrême), la planète entière perdra la moitié de ses meilleures terres pour la production de café. L’impact le plus significatif se produira précisément dans les zones tropicales, le Brésil – le plus grand producteur de café au monde – devant dire au revoir à 79 % de ses sols propices.

Cette sombre prédiction a été faite par une équipe de recherche suisse composée de scientifiques du Département des sciences des ressources naturelles de l’Université des sciences appliquées de Zurich (Wädenswil). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Roman Gruter, sont parvenus à leurs conclusions grâce aux calculs de quatorze modèles mathématiques prédictifs relatifs à la circulation globale. Le professeur Gruter et ses collègues ne se sont pas concentrés uniquement sur les cultures de café, mais aussi sur les cultures d’anacarde et d’avocat, qui sont également très importantes d’un point de vue économique pour les populations locales (bien qu’avec un chiffre d’affaires bien inférieur à celui du café, avec une estimation marché de 6 et 13 milliards de dollars respectivement). Les chercheurs ont déterminé que des saisons sèches prolongées, des températures moyennes, des températures minimales basses et des précipitations annuelles – toutes influencées par le changement climatique – entraîneront une réduction significative des terres propices à la culture du café et des deux autres produits.

Les paramètres les plus négativement affectés par les effets du réchauffement climatique sont le faible pH du sol (sol de base), la texture du sol (répartition en pourcentage des particules d’argile, de sable, de limon, etc.) et la génération de fortes pentes. Parmi les trois cultures, celle qui était la plus vulnérable dans les simulations était celle du café, « avec des impacts climatiques négatifs dominants dans toutes les principales régions productrices », lit-on dans le résumé de l’étude. En résumé, en l’espace de trente ans, il y aura un véritable effondrement des terres utilisables pour la culture du café dans la zone tropicale, où 3 milliards de personnes gagnent actuellement leur vie, comme l’indique The Conversation du professeur Denis J. Murphy. , professeur de biotechnologie et responsable de la recherche en génomique et biologie computationnelle à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie). Le problème sera encore exacerbé en 2050 car d’ici là, sur la base d’estimations démographiques, il y aura un milliard de bouches supplémentaires dans la région à nourrir. Le changement climatique pourrait donc déclencher une véritable catastrophe économique, sociale et sanitaire. dans les régions tropicales. Comme si cela ne suffisait pas, les scientifiques ont également calculé qu’en Asie du Sud-Est, il y aura une propagation importante de la maladie conduisant à la pourriture des tiges des plantes, avec une chute de la production dans cette région également.

Dans certaines régions de Chine, d’Argentine et des États-Unis, cependant, le changement climatique pourrait rendre les terres agricoles propices à ces cultures tropicales d’ici quelques décennies. Néanmoins, le professeur Murphy estime qu’à l’avenir, une boisson bon marché, le café pourrait devenir « un mets délicat à déguster lors d’occasions spéciales », tout comme un bon vin. Les détails de la recherche « Attendue de l’adéquation mondiale du café, de la noix de cajou et de l’avocat en raison du changement climatique » publiée sur PLOS ONE.