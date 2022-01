TeamGroup dévoile un SSD PCIe 5.0 13 Go/s pour les consommateurs

Quelque chose à espérer : nous avons beaucoup entendu parler des SSD PCIe 5.0 au cours des derniers mois, et maintenant TeamGroup a rejoint la fête en annonçant l’un des premiers périphériques de stockage PCIe 5.0 x4 conçus pour les consommateurs plutôt que les utilisateurs d’entreprise ou de serveur. .

TeamGroup a annoncé que son SSD T-Force Cardea PCIe Gen5, qui fait partie de la série Cardea, est capable de vitesses de lecture séquentielle maximales de plus de 13 000 Mo/s et de vitesses d’écriture supérieures à 12 000 Mo/s. La société a ajouté qu’il sera disponible dans des capacités atteignant 4 To.

Ces vitesses sont similaires aux prochains SSD PCIe 5.0 d’Adata, Samsung et Koxia, ainsi qu’à celui qu’Intel nous a donné avant le CES, qui peuvent tous atteindre 14 Go/s en lecture et 12 Go/s en écriture. Mais alors que ces disques sont conçus pour les serveurs et d’autres utilisations en entreprise, TeamGroup affirme que ses SSD Gen5 répondront aux besoins du marché de l’informatique de jeu, du streaming vidéo, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et d’autres domaines numériques de nouvelle génération, qui font probablement référence au métaverse.

TeamGroup n’a pas révélé beaucoup d’autres détails sur le SSD au-delà de la nécessité d’une carte mère avec un slot NVMe 2.0. Vous aurez également besoin d’un processeur Intel Alder Lake ou Raptor Lake ou de l’un des prochains processeurs AM5 d’AMD pour tirer le meilleur parti de ces vitesses. Il n’y a aucune mention du contrôleur qu’il utilise non plus; Le projet Nighthawk d’Adata utilise un contrôleur Silicon Motion SM2508 pour des lectures de 14 Go/s et des écritures de 12 Go/s, et Phison, dont la technologie est utilisée dans le SSD Cardea A440 PCIe 4.0, travaille sur une version Gen5 de son contrôleur.

Il nous reste encore un peu de temps avant de pouvoir acheter le SSD T-Force Cardea PCIe Gen5 de TeamGroup. La société annonce qu’elle prévoit de produire en masse le disque au troisième trimestre 2022, ajoutant qu’il sera lancé avec une variété de solutions de refroidissement efficaces – nous avons récemment vu un refroidisseur SSD M.2 (ci-dessus) de Qiao Sibo qui présente une conception de ventilateur soufflant – vous avez donc encore quelques mois pour sauvegarder/upgrader votre PC.