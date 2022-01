La vente du Nouvel An lunaire de Steam est en ligne, mais elle ne durera pas longtemps

En bref : Pour ne pas être en reste avec son rival Epic, Valve a lancé sa propre vente du Nouvel An lunaire avec des remises importantes sur des jeux couvrant une variété de genres. Bien qu’il y ait beaucoup d’offres, les offres ne dureront pas longtemps car la vente devrait se conclure dans moins d’une semaine.

La première vente Steam de 2022 démarre avec des offres sur près de deux douzaines de jeux Resident Evil, dont 87% de réduction sur Resident Evil Revelations 2, 80% sur le pack complet Resident Evil 6 et 75% sur Resident Evil 0. Avec les économies, vous peut ramener les trois à la maison pour seulement 13,75 $.

Les autres jeux Capcom proposés incluent Ghosts n Goblins Resurrection pour 20,09 $ après une économie de 33%, Street Fighter V: Champion Edition + pass premium Saison 5 pour 41% de réduction, ramenant le coût à 41,47 $, et Devil May Cry pour 7,49 $ après un 75 pour cent de réduction de prix.

Doom Eternal a été réduit de 67% à 19,79 $, Life is Strange: True Colors est à 35,99 $ après une économie de 40% et Dragon Age Inquisition peut être à vous pour 13,99 $ après une réduction de 65%.

La vente du Nouvel An lunaire Steam se déroule jusqu’au 3 février à 10 heures du Pacifique. Et n’oubliez pas, la vente du Nouvel An lunaire d’Epic est également en direct, alors assurez-vous de magasiner dans les deux vitrines pour trouver les meilleures offres. La vente d’Epic se termine le 10 février à 11 h, heure de l’Est.

