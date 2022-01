Cette imprimante 3D est capable de recréer des parties d’organes humains à partir de cellules de patients

Il s’appelle Electro Spider et a été conçu dans le cadre d’une spin-off de l’Université de Pise de SolidWorld, l’une des principales entreprises italiennes dans le développement de solutions d’impression 3D.

Recréer des organes humains entièrement fonctionnels et transplantables qui peuvent combler la principale limite à la chirurgie vitale : la pénurie de donneurs. Un pas en avant important dans la direction des organes « presque vivants », comme on les appelle dans le secteur biomédical, vient d’un essaimage avec l’Université de Pise de SolidWorld, l’une des principales entreprises italiennes dans le développement de solutions d’impression 3D, grâce à une nouvelle machine, déjà brevetée et actuellement en phase de test, qui, à partir d’une solution aqueuse contenant les cellules du patient, est capable de bio-imprimer des parties d’organes humains pouvant remplacer celles endommagées.

La perspective est d’arriver à la bio-impression d’organes entiers, tels que les reins, le foie et le cœur, qui possèdent une complexité anatomique et physiologique pas encore totalement reproductible avec la technologie actuelle, bien qu’Electro Spider (c’est le nom de la machine) soit déjà capable pour créer des composants d’organes pour l’expérimentation. Sa commercialisation est prévue pour fin 2022.

Comme expliqué dans Sole 24 minerai de l’inventeur d’Electro Spider, le professeur Giovanni Vozzi, professeur à l’École d’ingénierie de l’Université de Pise, à la tête du centre de recherche Biofabrication Lab, spécialisé en bioingénierie et robotique, la perspective d’avenir est précisément celle de « arriver à disposer de machines capables, à partir des cellules du patient, de redessiner l’organe à remplacer« . Cependant, Vozzi souligne « on imagine que ça peut prendre dix ans, compte tenu aussi des études à l’étranger« .

En tout cas, souligne l’ingénieur italien, il est déjà possible de créer des tissus et des composants d’organes à partir des cellules du patient »c’est déjà utile, car avec une portion de tissu humain il sera possible de faire des expériences pour personnaliser les traitements, déjà évaluer les résultats d’une thérapie, donner la bonne dose de principes actifs à chaque patient« .