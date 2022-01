Les revenus d’Apple ont atteint un record de 123,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes et la pénurie de puces

En bref : nous connaissons tous les perturbations que l’industrie technologique a subies face à la pénurie de puces et à la pandémie, mais Apple a réussi à traverser la tempête et a connu un trimestre de vacances record qui a dépassé les attentes des analystes.

Pour ses bénéfices du premier trimestre de 2022, qui couvrent les mois d’octobre à décembre pour Apple, les revenus trimestriels ont bondi de 11 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 123,9 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 118,7 milliards de dollars. Le bénéfice net a atteint 34,63 milliards de dollars, les marges brutes ayant augmenté d’environ 43,8 %, tandis que les ventes en Chine ont augmenté de 20 %.

C’est particulièrement une bonne nouvelle pour Apple après que le PDG Tim Cook a déclaré lors de sa précédente annonce des résultats financiers que les contraintes d’approvisionnement résultant de la pénurie de puces avaient coûté à l’entreprise environ 6 milliards de dollars. Il a également été signalé qu’Apple avait réduit son objectif de production d’iPhone 13 à 80 millions d’unités, soit 10 millions de moins que prévu initialement, car Broadcom et Texas Instruments n’étaient pas en mesure de fournir des composants en raison de la pénurie de puces.

En ce qui concerne les segments individuels, les revenus de l’iPhone ont atteint 71,6 milliards de dollars, contre 65,6 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que les revenus du Mac ont bondi de 2 milliards de dollars en glissement annuel pour atteindre un record de 10,9 milliards de dollars. Le directeur financier, Luca Maestri, a déclaré que la plupart des ventes provenaient d’appareils alimentés par M1, en raison d’un « nombre record de mises à niveau ».

Les revenus de l’unité de services, qui comprend Apple Pay, l’App Store et Apple TV, ont augmenté de plus de 23 % pour atteindre 19,5 milliards de dollars, tandis que « Wearables, Home and Accessories », la catégorie contenant Apple Watch, AirPods et HomePod, atteint un record de 14,7 milliards de dollars.

« La très forte réaction des clients à notre récent lancement de nouveaux produits et services a entraîné une croissance à deux chiffres des revenus et des bénéfices, et a contribué à établir un niveau record pour notre base installée d’appareils actifs », a ajouté Maestri, qui pense que les contraintes d’approvisionnement vont détente à la fin du trimestre en cours (janvier – mars).

« Le niveau de contrainte dépendra beaucoup des autres entreprises, de la demande de puces d’autres entreprises et d’autres industries. C’est difficile pour nous de prévoir, alors nous essayons de nous concentrer sur le court terme », a-t-il déclaré.

L’iPad est le seul produit Apple à avoir vraiment ressenti l’impact de la pénurie de puces. Les ventes de la tablette ont baissé de 14 % à 7,2 milliards de dollars au cours du trimestre.

« Malgré l’incertitude du monde, il y a une chose dont je suis certain : Apple continuera de s’améliorer chaque jour et de toutes les manières pour tenir la promesse de la technologie à son meilleur », a déclaré Cook, ajoutant qu’Apple compte désormais 1,8 milliards d’appareils actifs.