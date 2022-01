Fumer des cigarettes dans l’enfance a des effets d’entraînement sur quatre générations

Une équipe de recherche britannique a découvert cela en observant une plus grande probabilité d’excès de graisse corporelle chez les petits-enfants et arrière-petits-enfants d’hommes qui ont commencé à fumer avant l’âge de 13 ans.

Fumer est mauvais pour tous les âges. Mais commencer à un jeune âge a des effets d’entraînement sur quatre générations. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche de l’Université de Bristol qui a montré que les petites-filles et arrière-petites-filles d’hommes qui ont commencé à fumer avant l’âge de 13 ans sont plus susceptibles de connaître une augmentation de la masse grasse pendant l’adolescence et la petite enfance à l’âge adulte. L’analyse, basée sur les données de plus de 14 000 personnes nées au début des années 1990, fait suite à une première enquête menée en 2014, dans laquelle des universitaires ont constaté que les pères qui avaient commencé à fumer avant l’âge de 11 ans avaient plus de 11 ans susceptibles d’avoir des fils, mais pas les filles, avec une augmentation de la masse grasse pendant l’enfance, l’adolescence et le début de l’âge adulte.

Cette deuxième étude a élargi ces résultats en examinant quatre générations, bien que les effets aient été observés chez la progéniture et non chez la progéniture. « Nous montrons maintenant que si le grand-père paternel a commencé à fumer avant la puberté, par rapport à la fin de l’enfance (13-16 ans), ses petites-filles […] ils avaient des signes d’excès de masse grasse à deux âges, 17 et 24 ans« Les auteurs écrivent dans la nouvelle recherche publiée sur Rapports scientifiques. « Quand les pères des grands-parents maternels ont commencé à fumer avant la puberté – ajoutent les érudits – leurs arrière-petits-enfants avaient un excès de graisse corporelle à 17 et 24 ans« .

Cet effet transgénérationnel apparaît indépendant des générations intermédiaires. « Pour déterminer si ces résultats étaient dus au fait que les générations suivantes avaient commencé à fumer avant la puberté, dans une analyse plus approfondie, nous avons exclu les personnes des générations suivantes qui avaient fumé régulièrement avant l’âge de 13 ans. – ont précisé les savants -. Les résultats étaient similaires« .

La recherche a donc fourni deux informations importantes. « Premièrement, avant la puberté, l’exposition d’un garçon à des substances particulières pourrait avoir un effet sur les générations suivantes et, deuxièmement, l’une des raisons pour lesquelles les enfants deviennent en surpoids n’est peut-être pas tant due à leur alimentation et à leur exercice physique, qu’au mode de vie de leurs ancêtres. ou la persistance de facteurs associés au fil des ans« Le professeur Jean Golding, spécialiste en pédiatrie et médecine périnatale et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

Les chercheurs ont également mis en évidence que d’autres facteurs, tels que la génétique, l’épigénétique et divers facteurs environnementaux, peuvent également déterminer l’association entre l’excès de graisse corporelle et les habitudes tabagiques des générations précédentes liées à l’obésité et qui pourraient jouer un rôle dans la prédisposition au développement de cette condition. « Il reste encore beaucoup à explorer – Golding ajouté -. Mais si ces associations sont confirmées dans d’autres ensembles de données, ce sera l’une des premières études humaines à avoir observé ces associations et à analyser l’origine de relations intergénérationnelles potentiellement importantes.« .