Processeur Intel Pentium Gold G7400T overclocké à 5,8 GHz

Pourquoi c’est important : Plus tôt ce mois-ci, les passionnés d’overclocking ont découvert qu’il était possible d’overclocker les processeurs Intel non-K Alder Lake lorsqu’ils sont associés à une carte mère haut de gamme. Par exemple, avec le bon refroidissement et une bonne puce, on peut amener un Pentium Gold G7400T à des hauteurs incroyables pour ce qui est autrement une pièce bas de gamme conçue pour fonctionner dans des PC professionnels silencieux.

Les processeurs Pentium d’Intel ne sont pas ce que vous trouverez généralement dans un PC de jeu, mais ils sont assez courants dans les environnements professionnels où le budget ne permet pas l’achat d’ordinateurs plus chers. Cela dit, les amateurs d’overclocking adorent également pousser le processeur dual-core bas de gamme peu coûteux de Team Blue pour tester ses limites.

Le célèbre overclockeur Hicookie a réussi à faire passer le Pentium Gold G7400T basé sur Alder Lake de son horloge de base par défaut de 3,1 GHz à un respectable 5,8 GHz. Cela en fait l’un des processeurs double cœur les plus rapides jamais fabriqués, et nous parlons d’un modèle dont le prix recommandé par le fabricant est de seulement 64 $.

Hicookie a réalisé cet exploit en modifiant le BCLK du Pentium Gold G7400T, le faisant passer de 100 MHz à 187 MHz. Cette configuration n’était stable qu’à une tension d’entrée de 1,656 V, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait également nécessité l’utilisation d’un refroidissement à l’azote liquide. Le processeur a été installé sur une carte mère Gigabyte Aorus Z690 Tachyon, qui coûte assez cher à 329 $ sur Amazon.

Comme le note HD-Technologia, l’overclockeur a publié des résultats de benchmark pour la partie overclockée sur plusieurs bases de données. Grâce aux améliorations microarchitecturales d’Alder Lake, le Pentium G7400T à 5805 MHz est désormais le processeur double cœur le plus rapide de Geekbench 3.4.4, Y-Cruncher-Pi-1B, HWbot x265 Benchmark 4K et HWBot x265 Benchmark 1080p.

Plus tôt ce mois-ci, der8auer a réussi un overclock de 57 % sur un processeur Celeron G6900 en utilisant la même méthode. Intel n’est pas un grand fan de la pratique et recommande aux utilisateurs normaux de s’abstenir d’overclocker ses processeurs non-K de 12e génération, mais comme cela n’est possible que sur les cartes mères haut de gamme, nous n’imaginons pas que la plupart des gens seraient intéressés à le faire de toute façon. .