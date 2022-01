Le SAT numérique sera plus court, plus facile à administrer et à prendre

En un mot: College Board, l’organisation responsable du test standardisé SAT couramment utilisé pour les décisions d’admission à l’université, a annoncé son intention de prendre l’évaluation numérique. Le SAT numérique sera plus court que le test traditionnel – environ deux heures au lieu de trois – et offrira plus de temps pour répondre à chaque question. Les passages de lecture seront également plus courts et les calculatrices seront autorisées sur toute la section de mathématiques.

College Board a mené un programme pilote en novembre 2021 aux États-Unis et à l’étranger. Quatre étudiants sur cinq ont trouvé le processus moins stressant que le test écrit standard, tandis que 100 % des éducateurs ont rapporté une expérience positive.

Les tests seront administrés dans des écoles ou des centres de test avec un surveillant présent, et non à distance. Les élèves pourront utiliser leur propre appareil ou une unité fournie par l’école. Le test sera toujours des scores sur une échelle de 1600, et les scores seront rendus en jours plutôt qu’en semaines, nous dit-on.

Les éducateurs n’auront plus à s’occuper de l’emballage, du tri et de l’expédition du matériel de test. Et parce qu’il sera plus court et plus facile à administrer, les districts auront plus d’options pour quand, où et à quelle fréquence ils peuvent proposer le test.

« Le SAT numérique sera plus facile à prendre, plus facile à donner et plus pertinent », a déclaré Priscilla Rodriguez, vice-présidente des évaluations de la préparation au collège au College Board. « Nous ne mettons pas simplement le SAT actuel sur une plate-forme numérique, nous tirons pleinement parti de ce que la fourniture d’une évaluation numérique rend possible. »

College Board commencera à administrer le SAT numérique à l’échelle internationale en 2023 avant de le déployer aux États-Unis en 2024.

