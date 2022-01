Les mystérieux lacs salés découverts sous Mars seraient tout sauf cela, selon une étude

Une équipe de recherche internationale a « démystifié » la découverte de lacs salés sous le pôle sud de Mars. Voici ce que ce serait.

À l’été 2018, les résultats d’une étude italienne qui a identifié la présence d’eau liquide sous la surface de Mars, plus précisément sous la calotte glaciaire du pôle sud, ont fait le tour du monde. En analysant les signaux captés par l’instrument Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) équipé sur la sonde Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA), l’équipe dirigée par des scientifiques de l’Institut national d’astrophysique (INAF) a déterminé qu’à à environ 1,5 kilomètres de la surface se trouvait un véritable lac souterrain. La réflectivité du signal intercepté par le MARSIS était en fait associée à un grand bassin d’eau très salée, qui ne serait pas gelée à une température inférieure à 0. Puisque l’eau est le premier endroit où chercher la vie et puisque ce bassin souterrain présumé ne n’était pas exposé à l’effet létal des rayons cosmiques, on pensait aussi qu’il pourrait être l’endroit idéal pour rechercher des micro-organismes sur la planète rouge. Maintenant, les résultats sensationnels de cette étude – et d’autres qui ont détecté des lacs souterrains supplémentaires, un véritable réseau – ont été profondément remis en question par de nouvelles recherches. Le signal de réflectivité, en effet, ne serait pas produit par de l’eau liquide, mais par de la simple roche volcanique, ou par une sorte d’argile gelée issue de roches érodées dans le passé.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université du Texas à Austin, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université, a déterminé que sous la calotte glaciaire du pôle Sud martien, il n’y a pas de lacs souterrains mais uniquement des roches volcaniques.Grenoble Alpes, CNRS, IGE et IPAG. Les chercheurs, dirigés par le Dr Cyril Grima, scientifique planétaire à l’Institut américain de géophysique, sont arrivés à leurs conclusions en supposant que Mars est trop froide pour supporter des bassins d’eau liquide si près de la surface. « Pour que l’eau soit maintenue aussi près de la surface, il doit y avoir un environnement très salé et une forte source de chaleur générée localement, mais cela ne correspond pas à ce que nous savons de cette région », a déclaré le Dr Grima dans un communiqué de presse.

Pour démontrer que le signal intercepté par les chercheurs italiens n’était pas lié à de l’eau liquide mais à autre chose, ils ont créé une simulation particulière, recouvrant virtuellement l’intégralité de Mars de glace d’une couche d’environ 1,5 kilomètre d’épaisseur. Par la suite, sur la base des données recueillies pendant 3 ans par le radar MARSIS, ils ont analysé les signaux de « taches réfléchissantes » telles que celles associées aux lacs souterrains, les identifiant à toutes les latitudes de la planète. Le Dr Grima et ses collègues ont découvert qu’ils correspondaient parfaitement aux plaines volcaniques de la géologie martienne réelle. En termes simples, les signaux captés par MARSIS ne sont pas dus à des bassins souterrains, mais à de simples dépôts de roches volcaniques.

En 2021, le géophysicien Isaac Smith de l’Université de York a découvert que les argiles sur Terre réfléchissent le signal radar d’une manière qui n’est pas sans rappeler les prétendus lacs salés souterrains. L’hypothèse est donc que sous la calotte glaciaire il n’y a pas de bassins d’eau, mais des roches volcaniques ou des argiles gelées issues de l’érosion. Bien sûr, ce ne sont que des théories et ce n’est qu’avec des missions ad hoc avancées que nous découvrirons ce qui se cache réellement sous la surface de la planète rouge. Après tout, nous étudions une planète lointaine à partir des signaux captés par des sondes en orbite. Les détails de la recherche « The Basal Detectability of an Ice-Covered Mars by MARSIS » ont été publiés dans la revue scientifique Geophysical Research Letters.