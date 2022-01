Sniper Elite 5 présente sa nouvelle bande-annonce cinématographique

Rebellion revient dans la mêlée avec le cinquième opus du tireur d’élite Karl Fairburne dans Sniper Elite 5. Ces types de jeux deviennent progressivement addictifs et, après avoir essayé et terminé le quatrième opus… Nous voulons voir comment le cinquième jeu se développe et quelles nouvelles fonctionnalités il intègre. Le précédent opus nous emmenait en Italie et, comme dans tous les jeux, il demande une certaine furtivité, même si parfois il brille par son absence.

Sniper Elite 5 nous présente le rival de Karl Fairburne

Dans ce nouvel opus, nous aurons enfin un digne rival. C’est vrai que dans d’autres tranches il y avait aussi un sniper, mais ce n’était pas, ou ce n’était pas pour moi, une grande difficulté. Dans ce trailer cinématique (Le jeu ne ressemble pas à ce style visuel) il nous montre un peu comment nous avons avancé en France pour de nouveaux objectifs et en arrière-plan on entend une voix indiquant qu’il va attaquer depuis l’ombre.

Ce n’est autre que le mode Invasion. Dans ce mode de jeu, d’autres joueurs pourront entrer dans notre campagne et agir comme un tireur d’élite ennemi et recevoir des récompenses s’ils parviennent à nous éliminer. Un moyen d’offrir une difficulté supplémentaire au-delà des niveaux de difficulté existants.

Le jeu, qui jouit d’une grande affection parmi les fans, arrivera cette année avec plus de missions, plus de tirs impossibles et des informations plus méticuleuses sur la façon dont notre tir détruit l’ennemi. L’équipe de Rebellion a réussi à faire changer de perspective le jeu FPS aux yeux d’un tireur d’élite et que la furtivité est notre façon d’agir pour poser des pièges ou tenter de traquer l’ennemi.

Le mode Invasion est une tournure très intéressante pour Sniper Elite. Cela nous permet de porter la difficulté à un niveau supérieur en ayant d’autres joueurs qui chercheront à prendre le dessus sur nos têtes. De plus, cela nous demandera d’être en tension face à cette nouvelle menace.