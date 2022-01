Skype est mis à jour pour les messages vocaux extensibles iOS et Android

Maintenant que l’achat de Skype semble être une petite chose, surtout par rapport à Activision-Blizzard, personne ne semble plus inquiet de savoir s’il va disparaître ou non. La vérité est que Skype continue de travailler contre eux-mêmes. Le service continue de très bien fonctionner, mais a toujours des problèmes inexpliqués. Par exemple, je ne peux pas appeler même si j’ai un solde Skype. Mais jetons un coup d’œil aux nouvelles fonctionnalités de Skype 8.80.

Skype 8.80 arrive sur Android et iOS

Cette fois, nous parlons d’une mise à jour simultanée pour Android et iOS avec plusieurs propositions très intéressantes. Pour commencer, les mémos vocaux peuvent désormais durer jusqu’à 5 minutes au lieu de 2 minutes. Mais il est limité afin que les audios éternels ne soient pas autorisés. Voyons le reste des fonctions :

Délai de messagerie vocale augmenté de 2 à 5 minutes

Zoom sur l’écran partagé.

Prise en charge des appels d’urgence aux États-Unis sur tablettes

Corrections de bogues et améliorations de la stabilité

Comme nous l’avons indiqué, il s’agit d’une mise à jour mineure, mais avec des éléments intéressants. Les gens de Skype semblent avoir retrouvé leur identité et ne s’impliquent plus pour tenter de renouveler leur image ou de se différencier. Nous espérons qu’ils améliorent leurs notifications et certains autres problèmes afin qu’ils puissent être considérés comme une alternative intéressante.