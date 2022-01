Pourquoi certaines personnes meurent après avoir eu des relations sexuelles

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le sexe peut entraîner une mort subite, bien que dans la plupart des cas, la mort soit causée par un effort physique pendant l’activité sexuelle ou par des drogues et des drogues.

Le sexe a de nombreux effets bénéfiques, à la fois physiques et psychologiques, notamment une diminution de l’hypertension artérielle, un meilleur fonctionnement du système immunitaire et un meilleur sommeil. L’acte lui-même et l’orgasme entraînent la libération d’une hormone, appelée ocytocine et également connue sous le nom d’hormone de l’amour, qui joue un rôle important dans l’établissement de la confiance et des liens entre les personnes. Cependant, il y a aussi un côté sombre du sexe où, bien que rarement, pendant ou immédiatement après l’acte sexuel, certaines personnes meurent malheureusement : l’incidence de ce phénomène est cependant très faible, représentant 0,6 % de tous les cas de mort subite. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Et quels sont les facteurs qui peuvent conduire à un risque accru ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le sexe peut entraîner une mort subite. « Dans la plupart des cas – explique le professeur David Gave, chargé de cours en biochimie clinique à la London University of Westminster – le décès est causé par un effort physique pendant l’activité sexuelle, ou par des drogues (telles que celles utilisées pour traiter la dysfonction érectile) ou des drogues, comme la cocaïne, ou les deux« Ce qui peut entraîner un risque accru de mort subite, le plus souvent due à une crise cardiaque. Ce risque, précise Gave dans un article sur La conversationaugmente avec l’âge des personnes, en particulier chez les hommes, bien que les décès ne soient pas toujours dus à ce même événement cardiovasculaire.

Une étude publiée dans Jama Cardiologie ont en fait indiqué que la moitié des décès (53%) survenus pendant ou dans l’heure suivant l’activité sexuelle n’étaient pas causés par un infarctus du myocarde, mais par un rythme cardiaque anormal soudain, appelé syndrome de mort subite par arythmie (SADS).

Une autre cause majeure de décès associée aux rapports sexuels est la soi-disant dissection aortique, un événement qui représentait 12 % des décès analysés dans l’étude, par lequel les couches internes de la paroi de l’artère principale du corps humain se déchirent, se séparant de la couche intermédiaire de la paroi externe, par laquelle le sang peut s’échapper de la dissection entraînant une condition potentiellement mortelle.

Les décès restants analysés dans l’étude étaient dus à d’autres maladies, telles que les cardiomyopathies et les canalopathies. « Les jeunes adultes diagnostiqués avec ces conditions devraient demander conseil à leur cardiologue sur le risque associé à l’activité sexuelle – Regard souligné -. Cependant, la faible incidence de décès observée dans les études suggère que le risque est très faible, même chez les personnes souffrant de maladies cardiaques préexistantes.« .