Nvidia peut s’éloigner de l’acquisition de Bras de 40 milliards de dollars

En résumé: l’acquisition de Bras de Nvidia prolongée et perturbée de 40 milliards de dollars de dollars pourrait être abandonnée par le géant graphique après avoir répété des tentatives de convaincre les gouvernements et les conseils de réglementation à la lumière verte. Si cela tombe, le processus aura coûté NVIDIA sur plus d’un milliard de dollars – les frais de pénalité qu’il a convenu de payer SoftBank si la prise de contrôle a échoué.

Les sources de Bloomberg disent que Nvidia a dit à ses partenaires qu’il ne s’attend pas à ce que la transaction se ferme et que Softbank actuel se préparait maintenant à une introduction en bourse, une alternative qui a été rumée en juillet dernier. Il était de retour en septembre 2020 lorsque Nvidia a confirmé qu’il acquierait le bras pour 40 milliards de dollars. La Société a noté que cela prendrait jusqu’à 18 mois pour compléter et qu’une offre multinationale de cette taille nécessiterait une approbation réglementaire du Royaume-Uni, de la Chine, de l’Union européenne et des États-Unis.

Mais l’achat a été assailli avec des problèmes dès le début. Il a attiré l’attention de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA) (CMA), qui a lancé une enquête avant que le gouvernement du pays est également intervenu.

Il y avait aussi les démonstrations vocales d’une grande partie de l’industrie technologique, y compris Qualcomm, Google et Microsoft ; Le cofondateur même du bras, Hermann Hauser, a déclaré que la transaction serait une catastrophe.

Il y a eu des problèmes aux États-Unis aussi, où le FTC a poursuivi en justice pour bloquer l’achat sur les craintes qu’elle étoufferait la concurrence, tandis que la Chine menaçait de bloquer l’acquisition même si d’autres ne l’ont pas. Une enquête antitrust étendue de l’UE en octobre a fait parler davantage de problèmes et d’une introduction en bourse d’Arm, ce qui semble maintenant encore plus probable.

« Nous continuons de défendre les opinions exprimées en détail dans nos derniers documents réglementaires – à savoir que cette transaction offre une opportunité d’accélérer Arm et de stimuler la concurrence et l’innovation », a déclaré le porte-parole de Nvidia, Bob Sherbin. «Nous restons optimistes que la transaction sera approuvée», a déclaré un porte-parole SoftBank dans une déclaration électronique à Bloomberg.

Une transaction échouée frappera Nvidia dans la poche. SoftBank et Bras ont le droit de conserver les 2 milliards de dollars NVIDIA payés lors de la signature, y compris des frais de rupture de 1,25 milliard de dollars, peu importe ce qui se passe.