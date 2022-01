Strangers of Paradise Final Fantasy Origin une aventure avec de la personnalité

On parle beaucoup de savoir si Sony ou Microsoft exploitent beaucoup les sagas, mais s’il y a une saga qui a été exploitée à la limite, c’est bien Final Fantasy. Cette saga Square Enix a même eu des jeux de pêche, passionnants et compréhensibles bien sûr. Maintenant, ils veulent abandonner le style JRPG et passer à l’action avec Strangers of Paradise.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin aura de l’action du début à la fin

Ce jeu, avec un titre aussi long que la série de jeux, est le plus grand changement de la série Final Fantasy. Cette saga, comme nous l’avons indiqué précédemment, est synonyme de RPG depuis 35 ans. Avec Stranger of Paradise, nous trouvons un jeu d’action axé sur des combats difficiles et rapides dans le plus pur style de Devil May Cry. À seulement deux mois du lancement, The Verge a parlé à ses développeurs de Stranger of Paradise et de sa place dans la famille Final Fantasy.

En plus de son style de combat, ce jeu est beaucoup plus sanglant. La plupart des jeux Final Fantasy nous séduisent par leur esthétique lumineuse à explorer avec des personnes attirantes avec lesquelles se lier d’amitié. Stranger of Paradise, quant à lui, vous permet de savoir dès le départ que votre objectif est de tuer tout ce qui bouge. Cela s’éloigne certainement du ton plus optimiste de Final Fantasy. Jin Fujiwara, producteur de Stranger of Paradise, a compris que les joueurs pourraient ne pas être intéressés par un jeu aussi violent, surtout dans un monde qui connaît sa troisième année consécutive de pandémie dévastatrice.

« C’est tout un défi d’adopter ce genre de ton sombre pour l’histoire globale, c’est sûr »Fujiwara a déclaré à The Verge. « Bien que le regard initial mette définitivement l’accent sur la violence et le ton sombre du conflit, nous voulons nous assurer que [los jugadores saben] que tout espoir n’est pas perdu.

L’équipe de Stranger of Paradise savait qu’il serait difficile de convaincre les fans de Final Fantasy qu’il s’agissait d’une version très différente de la série. Mais ils ont travaillé dur pour créer un jeu qui s’inspire des 35 ans d’histoire de la série afin que l’extraterrestre se sente familier. « Les donjons rendent hommage à certains des principaux titres de Final Fantasy »dit Fujiwara. « Certains sont très reconnaissables ; d’autres peuvent être plus subtils que les autres.

Co-développé avec Team Ninja, connus pour leur travail sur Ninja Gaiden et plus récemment Nioh 2, Stranger of Paradise est basé sur un genre d’action RPG connu pour sa difficulté. Fumihiko Yasuda, producteur de Team Ninja sur Stranger of Paradise, a cité des influences de Dark Souls et de la série Onimusha de Capcom. Mais il a également déclaré que l’équipe s’était principalement penchée sur la vaste histoire de Final Fantasy.

C’est un clin d’œil aux joueurs de longue date de Final Fantasy et aussi une opportunité d’attirer de nouveaux joueurs dans la série. Nous verrons s’ils ont raison avec ce changement dans la saga ou si, au contraire, ce n’est qu’une épreuve de plus dans ce vaste univers de jeux.