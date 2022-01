Découverte immense et magnifique récif corallien vierge : « C’est comme une roseraie à perte de vue »

Au large de Tahiti, entre 30 et 70 mètres de profondeur, un immense récif corallien vierge a été découvert. C’est l’un des plus grands et des plus beaux du monde.

Crédit : UNESCO / Alexis Rosenfeld / 1 Océan

Un récif corallien magnifique et vierge a été découvert au large de Tahiti, au cœur de la Polynésie française. C’est aussi l’un des plus grands du monde, grâce à ses 3 kilomètres de long sur 30 à 60 mètres de large. L’un des aspects les plus intéressants de ce paradis sous-marin nouvellement découvert réside dans le fait qu’il se situe entre 30 et 70 mètres de profondeur, dans la soi-disant « zone crépusculaire » de l’océan, peu explorée et connue. Les récifs coralliens sont généralement plus proches de la surface, à moins de 25 mètres. Plus profond, le nouvel écosystème est mieux protégé des effets dramatiques du changement climatique, comme le blanchissement des coraux, qui ravage la Grande Barrière de Corail australienne au large des côtes du Queensland.

A la découverte du nouveau récif corallien au large de Tahiti, une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s’est engagée dans un projet mondial visant à cartographier entièrement les profondeurs des mers et des océans. « A ce jour, nous connaissons mieux la surface de la lune que les profondeurs de l’océan. Seuls 20 % de l’ensemble des fonds marins ont été cartographiés. Cette découverte extraordinaire à Tahiti démontre le travail incroyable des scientifiques qui, avec le soutien de l’UNESCO, élargissent notre connaissance de ce qui se cache en dessous », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO dans un communiqué. Mais à quoi ressemble ce récif de corail vierge ? Les scientifiques ont découvert des formations coralliennes ressemblant à d’énormes roses, d’un diamètre d’environ deux mètres chacune. « C’était magique de voir les gigantesques et magnifiques coraux roses s’étendre à perte de vue. C’était comme une œuvre d’art », a déclaré le photographe français Alexis Rosenfeld, fondateur de la campagne 1 Ocean qui collabore avec l’UNESCO sur cette mission de cartographie. « Cela ressemble à une roseraie géante qui s’étend à perte de vue », a fait écho Julian Barbière de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO.

Ces grands coraux appartenaient principalement à deux espèces : la première, Porites rus, était principalement présente dans la partie superficielle du récif corallien, tandis que la seconde, Pachyseris speciosa, de couleur brune à grise, se trouvait dans les couches inférieures. Les scientifiques de l’UNESCO ont effectué environ 200 heures de plongée pour cartographier l’écosystème nouvellement découvert, mais d’autres inspections seront nécessaires pour mieux définir la biodiversité et l’équilibre écologique de ce magnifique monde perdu. La région a récemment été touchée par les effets de l’explosion catastrophique du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Haʻapai dans le Royaume des Tonga et on ne sait pas encore si les coraux auraient pu être endommagés de quelque manière que ce soit.

Crédit : UNESCO / Alexis Rosenfeld / 1 Océan

Comme indiqué, le récif corallien de Tahiti semble également protégé des effets du réchauffement climatique, grâce à sa profondeur inhabituelle. « La Polynésie française a connu un événement de blanchissement important en 2019, mais ce récif ne semble pas avoir été significativement affecté. La découverte de ce récif corallien dans des conditions aussi vierges est une bonne nouvelle et pourrait inspirer la conservation future. Nous pensons que les récifs coralliens plus profonds sont peut-être mieux protégés du réchauffement climatique », a déclaré le Dr Laetitia Hedouin, scientifique au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Maintenant qu’il a été découvert, les experts soulignent l’importance de sa conservation et il n’est pas exclu qu’il puisse être inclus dans une aire marine protégée.