Ea Annonce Trois Nouveaux Jeux Star Wars En Développement

Pour le meilleur ou pour le pire, certains voulaient que l’exclusivité d’EA se termine avec LucasFilm Games (maintenant Disney) ou Star Wars. La réalité est que Battlefront II était un jeu moche et il a réussi à faire chier la plupart des gens. Heureusement, avec Jedi Fallen Order, l’équipe de Respawn Entertainment a fait un travail brillant et c’est pourquoi Disney continue de miser sur EA avec trois nouveaux projets.

EA annonce trois nouveaux projets avec Lucasfilm Games

Les nouveaux titres seraient la suite de Jedi Fallen Order, un FPS réalisé par Peter Hirschmann et un jeu de stratégie. Cette dernière serait réalisée grâce à une collaboration entre Respawn Entertainment et Bit Reactor. Nous vous rappelons que ce studio nouvellement créé (janvier 2022) est composé d’anciens employés de Firaxis Games, responsables de la saga XCOM et Civilization.

Respawn Entertainment prend les devants sur ces trois projets et ils veilleront à ce qu’ils se concrétisent. Une rumeur circule depuis un moment sur un Jedi Fallen Order 2. Pouvoir contrôler à nouveau Cal Kestis après une fin qui nous a tous donné la chair de poule.

Le directeur du jeu Stig Asmussen et son équipe du studio travaillent déjà sur le prochain jeu de la série d’action-aventure Star Wars Jedi, et ils sont rejoints par deux nouvelles équipes travaillant pour offrir d’autres expériences de jeu Star Wars uniques dans plusieurs genres. Le directeur du jeu Respawn, Peter Hirschmann, qui a une longue et fructueuse expérience avec la franchise Star Wars, dirige le développement du nouveau jeu Star Wars FPS. Le troisième titre est un jeu de stratégie Star Wars développé grâce à une collaboration de production avec le studio nouvellement créé Bit Reactor, dirigé par le vétéran de l’industrie du jeu Greg Foerstch. Respawn produira le nouveau jeu de stratégie Star Wars tandis que Bit Reactor dirigera le développement du titre.

« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les développeurs très talentueux de Respawn »a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Ils ont prouvé leur excellence en racontant des histoires épiques de Star Wars. Avec le meilleur gameplay de sa catégorie dans différents genres. Nous avons hâte d’apporter d’autres expériences incroyables dans la galaxie très, très lointaine. »