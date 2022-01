Le télescope James Webb a atteint sa destination à 1,5 million de km de la Terre

La NASA a confirmé que l’instrument est entré avec succès en orbite autour du deuxième point de Lagrange d’où il observera les origines de l’univers.

Près d’un mois après son lancement le jour de Noël, le télescope spatial James Webb a atteint sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Cela a été confirmé par la NASA qui a activé lundi 24 janvier ses propulseurs embarqués pendant environ 5 minutes pour achever la correction finale de cap et permettre à l’instrument d’entrer sur son orbite autour du deuxième point de Lagrange (L2). « Webb, bienvenue à la maison !L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré dans un communiqué. « Félicitations à l’équipe pour tout le travail acharné qui a assuré l’arrivée en toute sécurité de Webb en L2. Nous sommes sur le point de découvrir les mystères de l’univers« .

L’orbite autour du point L2, qui tire son nom du mathématicien Joseph-Louis Lagrange qui calcula sa position dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, permettra au télescope d’avoir une vue dégagée sur l’univers, contrairement à Hubble, qui se déplace dedans et de l’ombre de la Terre toutes les 90 minutes.

L’orbite du télescope spatial James Webb autour du deuxième point de Langrande (L2). MCC-2 (mid-course correction 2) est l’opération de correction de cap qui a permis à l’instrument d’entrer en orbite.

La distance du télescope à partir du point L2 varie entre 250 000 kilomètres et 832 000 kilomètres, tandis que le plan de l’elliptique se déplacera au-dessus et au-dessous de 520 000 kilomètres. Ce sera donc une orbite « halo » qui varie périodiquement, permettant au télescope de conserver la bonne orientation par rapport au Soleil, avec son immense bouclier orienté perpendiculairement à l’étoile mère du système solaire qui permettra aux instruments positionnés à l’opposé côté particulièrement froid pour capter les faibles signaux provenant des confins de l’univers.

La position de Webb implique également la possibilité d’une communication continue et stable entre les équipes sur Terre et l’observatoire spatial via le Deep Space Network, le réseau spatial de la NASA basé sur trois immenses stations situées en Australie, en Espagne et en Californie.

Maintenant que Webb a atteint son orbite, le vaisseau spatial passera les cinq prochains mois à calibrer ses instruments. Les premières images qui seront captées par son équipement sont attendues cet été.