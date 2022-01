De Chine vient le sac à dos intelligent pour surveiller les enfants qui vont à l’école

Le sac à dos intelligent de Huawei comprend une multitude de fonctionnalités utiles pour les familles anxieuses qui souhaitent surveiller en toute sécurité les trajets domicile-école-maison de leurs enfants.

Huawei, l’un des géants de la technologie chinoise, a présenté au public un nouveau sac à dos intelligent destiné aux enfants, qui prend le nom de Huawei 9µm (9 microns). Les particularités du produit sont différentes, mais l’élément central du sac à dos reste le GPS. Grâce à elle, les parents pourront surveiller tous les mouvements de leurs enfants grâce à l’utilisation de l’application Smart Life. Cette application vous permet de définir trois domaines du voyage, à savoir « maison », « école » et « autre ». Ainsi, les parents seront notifiés par SMS lorsque leur enfant entre et sort de l’école, par exemple. L’important est d’avoir le sac à dos sur l’épaule.

La position du bébé sera mise à jour toutes les 2 minutes. Vous pourrez également enregistrer votre historique de voyage pendant trois mois. En bref, le sac à dos intelligent dispose d’une multitude de fonctionnalités utiles pour les familles anxieuses qui souhaitent surveiller en toute sécurité les trajets domicile-école-maison de leurs enfants. Au-delà de la géolocalisation, pour rendre le sac à dos intelligent, il existe également un écran externe de 1,54 pouces conforme à la norme IP67, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures d’eau. A tout cela s’ajoute la possibilité de fixer des horaires de cours, de délivrer des signatures électroniques et, en plus, de choisir des horloges thématiques.

Au-delà des composants intelligents, Huawei 9µm a une ergonomie visant à réduire la charge sur les épaules et la zone lombaire des petits écoliers. Cela explique pourquoi, par rapport aux marques concurrentes, le produit de Huawei est plus court d’environ 7 centimètres. Huawei 9µm est particulièrement adapté aux enfants mesurant jusqu’à 135 cm. Côté style, contrairement à sa fonctionnalité, le sac à dos reprend le style vintage des cartables scolaires des années 60. Un croisement entre passé et futur qui rend l’esthétique du Huawei 9µm particulière.

Le prix avec lequel le nouveau sac à dos intelligent de Huawei est présenté au public est d’environ 100 euros. Cependant, il n’est pas encore possible de l’acheter, également parce qu’il n’est pas encore clair si la société rendra le Huawei 9µm également disponible en dehors de la Chine ou s’il restera une exclusivité du pays.