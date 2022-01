Les développeurs retirent le mode Zombie Survival de Battlefield 2042 immédiatement après la sortie pour avoir accordé trop d’XP

Facepalm : La semaine dernière, Battlefield 2042 a reçu un nouveau mode appelé « Zombie Survival ». Les critiques initiales étaient mitigées, mais les joueurs n’ont eu que quelques heures dans le jeu de tir post-apocalyptique avant que DICE ne débranche la prise.

Ripple Effect est un studio qui aide DICE avec des extensions et des modes de jeu. Le concepteur principal de Ripple, Justin Wiebe, a expliqué qu’ils avaient supprimé Zombie Survival et l’avaient remplacé par un mode « Gun Game » car il bousillait le système de progression du jeu. De toute évidence, l’addon zombie n’était pas assez grincheux car il attribuait trop d’expérience.

Nous avons supprimé le mode Zombie et l’avons remplacé par Gun Game. J’espère que nous pourrons le réparer à l’avenir et le maintenir en alignement avec la progression de jeu standard. Nous avons également renforcé notre processus d’examen pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Merci pour votre patience et votre compréhension. – Justin Wiebe (@JA_Wiebe) 21 janvier 2022

Wiebe était vague sur le moment ou si le mode zombie reviendrait, disant seulement: « J’espère que nous pourrons le réparer à l’avenir et le maintenir en alignement avec la progression de jeu standard. »

« Je ne vais pas mentir, celui-ci n’aurait pas dû passer par notre processus de révision », s’est excusé le développeur. « Je pense que notre désir de créer un mode zombies amusant a obscurci notre capacité à voir une chose aussi simple comme l’impact que cela aurait sur la progression. Je suis vraiment désolé pour les difficultés que cela a causées. »

Lorsque DICE a lancé Battlefield 2042 en novembre dernier, il illustrait tout ce qu’un jeu multijoueur en ligne ne devrait pas être. Quelques jours après sa sortie, 75% des critiques de BF2042 sur Steam étaient négatives. Les raisons des mauvaises critiques sont si vastes que le jeu pourrait raisonnablement être considéré comme inachevé.

Ses terribles performances lui ont valu le huitième plus mauvais titre sur Steam’s Hall of Shame trois jours seulement après son lancement. Même après quelques corrections, le jeu reste sur le pire 100, tombant (ou montant ?) au 14e.

Le contrecoup a été suffisamment grave pour provoquer un bouleversement dans la gestion de DICE et EA et EA envisage de rendre le jeu gratuit. Cependant, lorsque vous avez des développeurs plus préoccupés par le système de progression du jeu que par la résolution de l’autre multitude de problèmes, le rendre F2P n’aidera probablement pas.