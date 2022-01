L’intérieur de la Terre se refroidit plus vite que prévu

Les chercheurs de l’ETH Zurich l’ont démontré grâce à un système sophistiqué de mesure de la conductivité thermique des minéraux qui composent la couche qui sépare le noyau terrestre du manteau.

La Terre s’est formée il y a environ 4,5 milliards d’années et, depuis lors, son intérieur – le cœur battant de notre planète – se refroidit lentement. Cependant, nous ne savons pas à quelle vitesse il le fait ou combien de temps il faudra pour que le refroidissement arrête les processus entraînés par sa chaleur, tels que la convention du manteau, l’activité tectonique et le volcanisme, qui sont censés aider à maintenir la vie grâce à la stabilisation de la planète. températures et le cycle du carbone.

Cependant, de nouvelles recherches ont révélé que la dissipation de la chaleur se produit plus rapidement que prévu. L’estimation possible de cette vitesse résiderait dans la conductivité thermique des minéraux qui composent la surface qui sépare le noyau terrestre du manteau, une couche où la roche visqueuse du manteau inférieur est en contact direct avec le fer-nickel du noyau externe de la planète.

On pense que cette couche limite est formée principalement de bridgmanite, un minéral dont la vitesse à laquelle il conduit la chaleur pourrait influencer la rapidité avec laquelle la chaleur est transmise du noyau au manteau. Déterminer cette vitesse n’est pas facile, tout comme il n’est pas facile d’estimer la quantité de chaleur que conduit la bridgmatite, car la conductivité thermique peut varier en fonction de la pression et de la température, qui dans les profondeurs de notre planète sont très différentes des conditions présentes sur le terrestre.

Pour surmonter cette difficulté, l’équipe de scientifiques dirigée par le professeur Motohiko Murakami de l’ETH Zurich, en Suisse, a mis au point un système de mesure sophistiqué qui permet d’évaluer en laboratoire la conductivité thermique de la bridgmanite, dans les conditions de pression et de température régnant à l’intérieur du Terre. Pour les mesures, en particulier, les chercheurs ont utilisé un nouveau système basé sur l’absorption optique dans une unité de diamant chauffée avec un laser pulsé. » Ce système nous a permis de montrer que la conductivité thermique de la bridgmanite est environ 1,5 fois supérieure à celle supposée.« , a expliqué Murakami, selon laquelle cette valeur suggère que le flux de chaleur du noyau vers le manteau est également plus important qu’on ne le pensait auparavant.

Un flux de chaleur plus important, à son tour, augmenterait la convection du manteau, accélérant le refroidissement de la Terre : cela pourrait entraîner une décélération plus rapide de la tectonique des plaques, qui est entretenue par les mouvements convectifs du manteau, que ne le prévoyaient les spécialistes. sur les valeurs de conduction thermique précédentes. Ce refroidissement rapide pourrait être accéléré par le changement de phase de la bridgmanite, qui à des températures plus basses devient un autre minéral, appelé post-perovskite, caractérisé par une conductivité plus élevée qui augmenterait encore le taux de dispersion de la chaleur du noyau vers le manteau.

Les résultats des chercheurs, publiés dans Lettres sur les sciences de la Terre et des planètes, fournir « une nouvelle perspective sur l’évolution de la dynamique de la Terre, suggérant que notre planète, comme les autres planètes rocheuses, Mercure et Mars, se refroidit et devient inactive beaucoup plus rapidement que prévuAjouta Murakami qui, cependant, ne peut pas dire combien de temps il faudra, par exemple, pour que les courants de convention dans le manteau s’arrêtent. Pour définir ces temps, il faudra tout d’abord mieux comprendre la convection du manteau, ainsi que l’influence de la désintégration des éléments radioactifs à l’intérieur de la Terre, l’une des principales sources de chaleur de notre planète.