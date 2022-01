Awesome Games Done Quick établit un nouveau record avec plus de 3,4 millions de dollars collectés pour des œuvres caritatives

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Awesome Games Done Quick, la version hivernale du marathon bi-annuel de speedrunning caritatif, s’est terminé ce week-end. Après une semaine complète d’action de jeu non-stop, les organisateurs ont annoncé que l’événement avait permis de récolter 3 416 729 $ pour la Prevent Cancer Foundation.

C’est le le plus d’argent jamais collecté lors d’un seul événement GDQ et également le premier événement à franchir la barre du million de dollars d’ici mercredi (les événements se déroulent généralement du dimanche au dimanche).

Les participants à l’AGDQ 2022 ont réalisé des courses impressionnantes pendant le marathon. Ce run de Sekiro : Shadows Die Twice de Mitchriz en 2:00:35 a été réalisé complètement les yeux bandés, et cette tentative de Resident Evil Village en 1:55:54 de 7rayD vaut également le coup d’œil.

🏁TEMPS 🏁

#AGDQ2022 a amassé un montant total de 3 416 729 $ pour @preventcancer! C’est officiellement le plus que nous ayons jamais amassé dans l’histoire de @GamesDoneQuick – UN AUTRE WR🏆

Merci à tous ceux qui ont rendu ce marathon possible, et merci à tous pour votre générosité et votre soutien❤️ – Jeux terminés rapidement (@GamesDoneQuick) 16 janvier 2022

Le meilleur précédent de GDQ pour un événement d’une semaine s’est produit à l’AGDQ 2020 à Orlando, en Floride. Le dernier événement en personne avant la pandémie a permis de recueillir 3 164 002 $, également pour la Prevent Cancer Foundation. Lorsque le format est passé au virtuel avec Summer Games Done Quick plus tard cette année-là, les dons ont chuté de manière significative à 2,35 millions de dollars, ce qui est compréhensible compte tenu du nouveau format et de l’incertitude dans le monde à l’époque.

En parlant de cela, SGDQ est toujours sur le pont pour plus tard cette année, bien qu’il n’ait pas encore été révélé s’il s’agira d’un autre événement virtuel ou si nous verrons un retour aux émissions en personne. Les fans espèrent sans aucun doute ce dernier, mais tout dépendra de ce à quoi ressemblera la situation pandémique dans les mois à venir.

Le prochain événement du calendrier est Frost Fatales 2022, un événement de speedrun caritatif réservé aux femmes qui se déroulera du 27 février au 5 mars au profit du Malala Fund.