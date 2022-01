Phil Spencer juge positif que Playstation s’inspire de Game Pass

Spartacus, la prétendue réponse de Playstation au Xbox Game Pass, fait parler de lui depuis longtemps. Dans une interview avec IGN, le responsable de Xbox, Phil Spencer, a parlé des rumeurs du service Playstation similaire à Game Pass. De toute évidence, la lecture est positive et attendue concernant le mouvement de Microsoft.

Phil Spencer considère que les changements de Sony dans la Playstation sont positifs

Vraiment, depuis que Phil Spencer a pris le relais sur Xbox en remplacement de Don Mattrick, la façon de faire a changé. Le PC n’était plus considéré comme une plate-forme rivale et des options comme Play Anywhere sont tout simplement incroyables. Maintenant que Sony commence à voir une nouvelle façon de faire du profit sur PC, ils ont investi dans un studio pour réaliser les portages sur PC et on dit qu’ils travaillent sur Spartacus, leur version de Game Pass.

Le leader de Xbox n’a pas voulu se vanter de sa rapidité lors de la création du Game Pass et de sa promotion. Pour Spencer, c’est plutôt un signe que l’industrie pourrait accepter ce changement et cela ne fait que réaffirmer les changements qui se produisent progressivement.

« Je ne le vois pas vraiment comme une validation. En fait, quand j’en parle à nos équipes, j’en parle comme d’une fatalité. Donc pour nous, nous devons continuer à innover, continuer à être compétitifs, parce que les choses que nous faisons peuvent être des avantages que nous avons sur le marché aujourd’hui, mais c’est juste basé sur le fait d’être le premier, pas parce que nous avons créé quelque chose que personne d’autre Peut créer. »

« J’aime ça parce que cela alimente notre énergie sur les prochaines choses sur lesquelles nous devrions travailler alors que nous continuons à construire sur ce que nous avons fait dans le passé. Parce que je pense que la bonne réponse est de sortir de grands jeux, de les sortir sur PC, de les sortir sur console, de les sortir dans le cloud, de les rendre disponibles dès le premier jour sur abonnement. Et c’est ce que j’espère que notre concurrent fera«.

Chez Microsoft, la rétrocompatibilité est considérée comme un autre élément clé. Si les jeux vidéo sont vraiment considérés comme un type d’art, leur truc est qu’ils peuvent être appréciés, même s’ils appartiennent aux générations passées.