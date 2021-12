Merveilleuse et très rare méduse fantôme filmée dans les abysses : les images extraordinaires

Grâce à un petit sous-marin télécommandé, une majestueuse méduse fantôme a été filmée, une créature mystérieuse qui vit dans les profondeurs de l’océan.

Certaines des créatures les plus incroyables et les plus mystérieuses de tout le règne animal vivent dans les abysses, y compris la merveilleuse et insaisissable méduse fantôme (Stygiomedusa gigantea). Cet imposant invertébré cramoisi possède quatre très longs tentacules buccaux en forme de ruban, qui peuvent dépasser 10 mètres de long lorsqu’ils sont étendus. C’est l’une des méduses les plus grandes et les plus fascinantes au monde. Ses bras – qui ne piquent pas – flottent dans l’eau avec la grâce et l’élégance d’une danseuse, donnant à l’animal un charme envoûtant. Mais les longs rubans flottants sont en réalité des armes mortelles, que le coelentéré (ou cnidaire) utilise pour envelopper sa proie et l’amener à sa bouche pour les dévorer.

Méduse fantôme. Crédit : MBARI

Bien qu’observées pour la première fois à la fin du XIXe siècle, les rencontres avec les méduses fantômes sont encore extrêmement rares aujourd’hui. Des scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), centre de recherche californien spécialisé en océanographie, rappellent qu’en plus d’un siècle, cette espèce n’a été aperçue qu’une centaine de fois. Au cours de milliers de plongées effectuées avec des sous-marins robotiques télécommandés (ROV), les biologistes marins de MBARI ne l’ont observé que neuf fois. La dernière chance s’est produite en novembre de cette année, lorsqu’ils ont capturé la merveilleuse vidéo que vous voyez en tête de l’article.

Dans les images 4K prises par le ROV, vous pouvez admirer le grand chapeau de couleur rougeâtre de la méduse, qui peut dépasser un mètre de diamètre. Il est également faiblement lumineux, une caractéristique biologique qui est particulièrement précieuse pour de nombreux animaux qui vivent dans les profondeurs de l’océan. La méduse fantôme vit jusqu’à 6 000 mètres de profondeur et a été observée au cœur de tous les bassins océaniques, à l’exception de l’Arctique. Le spécimen de la vidéo a été intercepté par le ROV « Doc Ricketts » à une profondeur de 990 mètres dans la baie de Monterey, dans le golfe de Californie. Les rares observations dépendent avant tout de son habitat difficilement accessible ; pour ces raisons, les chercheurs connaissent très peu la biologie de cette espèce.

Dans le passé, expliquent les scientifiques de MBARI, les chercheurs utilisaient des chaluts pour capturer et étudier les animaux qui vivent dans les grandes profondeurs de la mer. Cette technique invasive a été efficace pour des créatures plus résistantes comme les poissons, les crustacés et les céphalopodes – même si la différence de pression peut déformer leur aspect une fois en surface -, tandis que les méduses prélevées dans les filets se sont transformées en une masse informe et non gélatineuse. était possible de les analyser. Heureusement, il est aujourd’hui possible d’exploiter des méthodes exsangues telles que les ROV, qui permettent non seulement d’observer la magnifique apparence des créatures abyssales dans votre environnement naturel, mais aussi d’appréhender leur comportement.

Grâce au ROV Ventana contrôlé par des biologistes marins à bord du navire R/V Rachel Carson, la même équipe de recherche qui a filmé la méduse fantôme a réussi à filmer (à une profondeur de 800 mètres) un spécimen de poisson à œil de baril (Macropinna microstoma), une créature bizarre caractérisée par une tête transparente et deux yeux sphériques verts au centre de celle-ci, tournés vers le haut. Le poisson vit entre 500 et 4 000 mètres de profondeur et est l’un des animaux les plus curieux et « extraterrestres » des abysses.