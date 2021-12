Oppo se joint à la fête des lunettes intelligentes avec son portable de réalité assistée Air Glass

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Oppo rejoint la liste des entreprises créant leur propre version de lunettes intelligentes : les Oppo Air Glass, qui seront disponibles en Chine au début de l’année prochaine. Contrairement à ses concurrents, le portable se compose de deux sections : un dispositif monocle détachable et le cadre auquel il se fixe.

Oppo a annoncé son Air Glass lors de la journée annuelle INNO de l’entreprise. Comme Google Glass, Oppo dit que l’Air Glass est une paire de lunettes de réalité assistée plutôt que des lunettes de réalité augmentée, ce qui signifie qu’elle projette ce que les porteurs voient dans leur champ de vision.

L’appareil monocle de 30 g, disponible en noir ou blanc, contient un « Spark Micro Projector » et une puce Micro LED qui projette une image 640 x 480 sur un écran de guide d’ondes, le tout fonctionnant avec un Qualcomm Snapdragon Wear 4100. La section monocle se connecte à un demi-cadre argenté ou plein cadre noir, chacun disponible en deux tailles.

Oppo dit que la luminosité du projecteur peut atteindre jusqu’à 3 millions de nits de luminosité, mais les lunettes atteindront 1400 nits dans des conditions moyennes. L’autonomie de la batterie est de 3 heures en utilisation active et de 40 heures en veille.

Les lunettes fonctionnent via une barre tactile, la voix, le suivi des mains et le suivi de la tête, et elles sont liées à un téléphone Oppo exécutant ColorOS 11 ou version ultérieure ou à une montre Oppo. En plus des notifications, Oppo envisage que les lunettes soient utilisées pour les directions, la téléinvite et la traduction, ce dernier aspect semble assez intéressant; les lunettes peuvent traduire la langue d’un locuteur dans celle du porteur et la montrer sur la projection. Seuls le chinois, l’anglais et le japonais sont actuellement pris en charge, mais le coréen est en route.

L’affichage réel est monochrome avec 16 ou 256 niveaux de gris selon le mode. Ce n’est pas spectaculaire, mais ce n’est pas une réalité augmentée comme Magic Leap. Aucun mot sur le prix de l’Oppo Air Glass lors de sa sortie limitée en Chine au cours du premier trimestre 2022.

