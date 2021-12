Combien coûtent les couvertures colorées de la PlayStation 5

Dans le post sur PlayStation Blog d’Isabelle Tomatis (directrice principale), la société japonaise a déclaré qu’à partir de 2022, cinq nouvelles couvertures officielles pour PlayStation 5 seront disponibles.

Il était évident depuis la révélation de la PlayStation 5 que ses coques latérales pouvaient être changées, mais la confirmation de Sony n’est venue que maintenant, suite au dépôt d’un brevet pour les coques interchangeables et à l’annonce officielle. A travers un post sur PlayStation Blog d’Isabelle Tomatis (senior director), la société japonaise a indiqué qu’à partir de 2022, cinq nouvelles jaquettes officielles seront disponibles, pour personnaliser votre console à votre guise, qu’il s’agisse d’une PlayStation 5 HD avec Blu-ray lecteur de disque ou une PlayStation 5 Digital Edition.

Les couleurs disponibles seront : noir, rouge, rose, bleu et violet, renommés Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Les premiers à être lancés sur le marché, en janvier prochain, seront les deux premiers (capot rouge et noir), les autres arriveront au cours du premier semestre 2022. Chaque coque pourra compter sur une manette DualSense en pendentif, toujours disponible le mois prochain, à acheter séparément.

Le prix des housses sera de 55$. Reprenant le poste de Tomatis, supprimer ceux par défaut pour insérer les variantes colorées sera une opération très simple. Comme évoqué au début, dès les toutes premières présentations de la console, il était clair que les deux coques latérales pouvaient être retirées facilement. Ce n’est pas un hasard si d’autres entreprises, comme Dbrand, ont profité de l’occasion pour présenter leur proposition de couvertures personnalisables. Une initiative qui a poussé Sony à engager un procès, qui a ensuite été remporté, comme en témoigne le brevet récemment déposé, évoqué plus haut.

Pendant ce temps, la PlayStation 5 reste difficile à trouver. En raison de la crise des puces, la console reste l’apanage de beaucoup et continuera de l’être en 2022. Une situation qui donne lieu à des arnaques et des fluctuations de prix des scalpeur, qui peut parfois frôler la tragédie. Récemment, un Américain a été abattu par un acheteur potentiel après avoir mis en vente sa PlayStation 5. Pourtant, dans cet état, la console de nouvelle génération de Sony continue de générer des chiffres de vente ahurissants, créant un paradoxe singulier.