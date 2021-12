Poisson « extraterrestre » absurde à la tête transparente filmé dans les abysses : les images extraordinaires

Grâce à un sous-marin télécommandé (ROV), les scientifiques de l’institut MBARI ont filmé l’une des créatures les plus « extraterrestres » et les plus spectaculaires des abysses.

Les abysses sont sans aucun doute les écosystèmes les plus extraordinaires où chercher des formes de vie au bord de l’absurdité, caractérisées par l’apparence et le comportement les plus bizarres de tout le règne animal. L’absence totale de lumière ou presque et la très haute pression, en fait, ont incité la sélection d’adaptations particulières, telles que la bioluminescence, utilisées à des fins de prédation, de reproduction et à d’autres fins. Au cœur de l’océan Pacifique, dans la ceinture tempérée et subarctique, entre 500 et 4 000 mètres de profondeur vit l’une des créatures les plus « extraterrestres » du bleu profond, l’incroyable poisson aux yeux de baril (Macropinna microstoma). En fait, cet animal a une « tête » complètement transparente, une sorte de dôme semblable à celui des jets militaires. En dessous se trouvent deux grands yeux verts acides sphériques tournés vers le haut, mais qui peuvent être tournés vers l’avant si nécessaire. Par exemple après avoir capturé une proie (il adore les petits crustacés).

Le poisson à œil de baril (Macropinna microstoma). Crédit : MBARI

Le poisson Barreleye a été classé et inclus dans les livres de taxonomie dès 1939 par le scientifique américain Wilber McLeod Chapman, ichtyologue et directeur de l’Université de Washington, cependant, bien qu’il soit connu depuis plus de 80 ans, en raison de son habitat difficile à atteindre, peu d’images et d’informations sur l’espèce sont disponibles. Une nouvelle vidéo époustouflante a été capturée par des scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), un centre de recherche océanographique à but non lucratif basé à Moss Landing, en Californie. Les chercheurs ont utilisé un ROV, un petit sous-marin robotisé télécommandé, pour filmer le poisson aux yeux de baril dans son environnement naturel. Plus précisément, les scientifiques étaient à bord du navire de recherche R/V Rachel Carson et prenaient des photos des profondeurs avec le ROV Ventana, lorsqu’ils sont tombés sur un spécimen de microstoma Macropinna. Ils l’ont filmé quelques minutes entre 600 et 800 mètres de profondeur, avant qu’il ne disparaisse dans les profondeurs de l’océan Pacifique.

Bien que cela ne ressorte pas clairement de la vidéo, il s’agit d’un petit poisson, d’une longueur maximale de 15 centimètres. Les deux structures circulaires que l’on peut voir juste au-dessus de la bouche et qui pourraient être confondues avec les yeux du poisson sont en fait des organes olfactifs. Comme indiqué, la caractéristique la plus particulière de cette créature des abysses est le petit dôme de tissu transparent placé au-dessus de ses vrais yeux, placé au centre de la tête. La plupart du temps, le poisson aux yeux de tonneau tourne son regard vers le haut. Comme l’ont souligné les experts de l’institut MBARI, grâce à cette orientation, le poisson est capable d’intercepter le faible « scintillement » de la carapace des crustacés piégés dans les tentacules des siphonophores qui nagent au-dessus. Les yeux, comme ceux des autres créatures abyssales, sont en effet adaptés pour capter la moindre variation de la très faible lumière qui atteint ces grandes profondeurs. C’est sans aucun doute l’un des animaux les plus fascinants, « extraterrestres » et extraordinaires qui peuplent notre merveilleuse planète.