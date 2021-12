Une consommation accrue de café peut protéger contre le risque d’Alzheimer

Cela a été découvert par une équipe de recherche australienne qui soutient l’hypothèse selon laquelle le café pourrait avoir un rôle protecteur contre cette forme de démence.

Une consommation accrue de café pourrait protéger contre la maladie d’Alzheimer en réduisant le déclin cognitif associé à cette forme de démence. C’est ce que révèlent de nouvelles recherches menées par des spécialistes de l’Université Edith Cowan de Joondalup, en Australie, qui ont évalué les effets de la consommation de café sur la santé cognitive de plus de 2 000 Australiens pendant dix ans, montrant des résultats prometteurs pour les amateurs de boissons. L’analyse, qui fait partie de l’étude australienne sur l’imagerie, les biomarqueurs et le mode de vie du vieillissement, a été publiée dans Les frontières des neurosciences du vieillissement.

L’enquête a montré qu’une consommation accrue de café entraînait des résultats positifs liés à des domaines spécifiques de la fonction cognitive, en particulier dans la fonction exécutive, qui comprend la planification, la maîtrise de soi et l’attention. L’augmentation de la consommation de café a également été liée au ralentissement de l’accumulation de protéine amyloïde dans le cerveau, un aspect crucial dans le développement de la maladie d’Alzheimer. « Nous avons constaté que les participants sans problèmes de mémoire et consommant plus de café au début de l’étude avaient un risque plus faible de présenter des troubles cognitifs – qui précèdent souvent la maladie d’Alzheimer – ou de développer la maladie d’Alzheimer au cours de l’étude.« A expliqué l’auteur principal de la recherche, le Dr Samantha Gardener de l’École des sciences médicales et de la santé de l’Université Edith Cowan, précisant que les résultats de l’enquête n’ont pas démontré un lien de causalité mais une association entre l’augmentation de la consommation de café et divers marqueurs liés à la maladie d’Alzheimer.

La recherche suggère qu’il peut être plus bénéfique de boire deux cafés par jour plutôt qu’un, bien que l’étude n’ait pas déterminé combien de tasses fourniraient l’effet bénéfique. « Si la tasse moyenne de café fait maison est de 240 g, passer à deux tasses par jour pourrait potentiellement réduire le déclin cognitif de 8 % après 18 mois – Jardinier ajouté -. Et cela pourrait également entraîner une diminution de 5% de l’accumulation d’amyloïde dans le cerveau au cours de la même période de temps« .

Cependant, les chercheurs n’ont pas réussi à établir quel composé du café semble affecter positivement la santé du cerveau, bien que la caféine soit liée aux résultats. Les données préliminaires suggèrent que la caféine n’est peut-être pas le seul composé retardant potentiellement la maladie d’Alzheimer. De même, l’étude n’a pas pu faire la distinction entre la consommation de café caféiné ou décaféiné, ainsi que l’influence du mode de préparation ou la quantité de sucre ou de lait éventuellement ajoutée.

D’un autre côté, la consommation de café pourrait s’avérer être un moyen simple de retarder ou de prévenir l’apparition de la maladie, quelque chose que les gens peuvent facilement introduire dans leur vie quotidienne. « Il pourrait être particulièrement utile pour les personnes à risque de déclin cognitif mais qui n’ont développé aucun symptômeLe jardinier a fait remarquer. En ce sens, les chercheurs devront mener d’autres investigations pour confirmer ces résultats prometteurs au fur et à mesure que les entreprises se développent « des directives claires que les gens peuvent suivre à l’âge mûr et, espérons-le, avec des effets durablesLe jardinier a conclu.