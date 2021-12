Ce n’est pas le froid qui rend les enfants malades, il renforce plutôt leur système immunitaire

La grippe, le rhume et d’autres maladies saisonnières sont des maladies infectieuses causées par des agents pathogènes, sans lesquelles (même si vous attrapez un rhume), vous ne tomberez pas malade.

« Couvrez-vous, sinon vous tombez malade !« . Qui sait combien de fois, surtout en hiver, nous avons entendu des phrases comme celles-ci répétées à des parents et grands-parents inquiets : un refrain qui exprime une croyance répandue, surtout dans les pays où le climat est doux une bonne partie de l’année, selon laquelle c’est directement le froid qui provoque des maux, comme la fièvre, le rhume ou la grippe. Pourtant, derrière l’idée que les basses températures, le vent, la neige, la pluie ou l’humidité peuvent à eux seuls nous rendre malades, il n’y a aucune preuve scientifique, bien au contraire. La recherche dit tout le contraire, précisant que le froid n’est pas la cause des divers maux saisonniers.

Pour nous rendre malades, ce sont les agents pathogènes (plus fréquemment des virus et des bactéries) et, en leur absence, même si nous attrapons froid, les différents rhumes et montées fébriles ne peuvent pas se produire. En d’autres termes, pour attraper la grippe, vous devez contracter un virus de la grippe, tout comme pour attraper un rhume, vous avez besoin d’un virus qui provoque un rhume, comme un rhinovirus ou un adénovirus. Il en va de même, par exemple, pour les otites, généralement causées par des infections bactériennes, ainsi que pour la conjonctivite. Le rhume à lui seul ne fait pas monter la fièvre et ne nous rend pas malade. Au contraire, il peut provoquer une baisse de la température corporelle (hypothermie) ou un refroidissement des extrémités des autres, du visage et des oreilles (gelures).

Les maladies hivernales typiques ne sont donc pas directement causées par les basses températures mais par la dynamique infectieuse, ou la transmission de virus ou de bactéries qui circulent plus favorablement dans des environnements clos et surpeuplés. Il va sans dire qu’à l’extérieur les chances de contracter une infection respiratoire sont réduites.

Et c’est pourquoi les pédiatres et virologues recommandent de laisser les enfants jouer dehors même en hiver, avec la prévoyance seulement de les couvrir un peu plus car dans les premières années de la vie la capacité de thermorégulation du corps est moindre. . Jouer à l’extérieur, entre autres, aide à développer un système immunitaire plus fort et une plus grande résistance aux allergies, comme le soulignent plusieurs études montrant une incidence plus faible de maladies respiratoires chez les enfants qui sont habituellement actifs à l’extérieur. Pour les plus grands, en revanche, pratiquer un sport de plein air, comme le football, l’athlétisme ou le cyclisme, est un excellent moyen de se prémunir des maladies liées à la vie sédentaire : il suffit simplement d’un vêtement adapté et d’une alimentation équilibrée et variée. .